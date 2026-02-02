Mersin'de katliam gibi kaza: Yaya geçidinde 6 kişiye çarptı! 3 ölü 3 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir cipin yayalara çarpması sonucu kaza yaşandı. Kazada üç kişi olay yerinde ve hastanede hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Olay, D-400 kara yolu üzerindeki Bekirde kavşağında akşam saatlerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ATE 039 plakalı cip, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bir gruba çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Vali Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini doğruladı.

Kazayı önlemek isterken kaza yaptı: Direksiyonu kırdı yaya yoluna düştü

3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Vali Toros, kazanın nedenini şu sözlerle anlattı: "Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum"

Polisten kaçarken önce kamyona sonra yayaya çarptı

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazaya karışan cipin sürücüsünü gözaltına aldı. Yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.