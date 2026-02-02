Polisten kaçarken önce kamyona sonra yayaya çarptı

Beylikdüzü'nde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Evde ve araçta yapılan aramalarda ise toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇARKEN YAYAYA ÇARPTI

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüphelilerden biri, aracıyla kaçmaya çalışırken Kavaklı ve Yakuplu mahallelerini birbirine kattı. Önce park halindeki bir kamyonete çarpan zanlı, kaçışını sürdürürken yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, polisi alarma geçiren şüpheli kısa süreli takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELERİN DETAYI

Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında ev ve araçta yapılan detaylı aramalarda, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin çeşitliliği ve yüksek miktarı dikkat çekti. Baskın sonucunda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin ve uyuşturucu çoğaltımında kullanılan 24 kilo ara kimyasal madde olmak üzere toplamda 85 kilo 750 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinin teknik detaylarını yansıtan çalışır vaziyette hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 310 TL nakit para ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.