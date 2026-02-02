İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik büyük bir darbe indirdi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri milyonlarla ölçülen devasa miktarda uyuşturucu madde ve suç geliri ele geçirildi.

YARIM MİLYONA YAKIN SENTETİK ECZA

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği ve miktarı, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Baskınlarda 449 bin 572 adet sentetik ecza, 1 kilo 660 gram kokain ve 465 adet ekstazi hap gibi yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucuyu satışa hazırlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 adet boş plastik ilaç kutusu ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda mühimmat ve nakit para olarak ise 2 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet dolu kartuş ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 495 bin 800 TL nakit paraya el konuldu.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2’si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.