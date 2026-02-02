Başkentte tefecilik operasyonu: 51 kişi yakalandı

Başkentte tefecilik operasyonu: 51 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tefecilik soruşturması kapsamında, finansal boşluklardan yararlanarak POS cihazları üzerinden usulsüz kazanç sağladığı tespit edilen 56 şüpheliden 51'i, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, başkentte tefecilik ve POS tefeciliği yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun çalışmaları sonucunda, finansal sistemin dışına çıkarak vatandaşları mağdur eden 56 kişilik bir yapı deşifre edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 51'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve senet gibi dökümanlara el konulduğu öğrenildi.

FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeliFETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli

5 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yakalanan 51 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, kimlikleri belirlenen ancak adreslerinde bulunamayan diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın