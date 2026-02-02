Başkentte tefecilik operasyonu: 51 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, başkentte tefecilik ve POS tefeciliği yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun çalışmaları sonucunda, finansal sistemin dışına çıkarak vatandaşları mağdur eden 56 kişilik bir yapı deşifre edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 51'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve senet gibi dökümanlara el konulduğu öğrenildi.

5 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yakalanan 51 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, kimlikleri belirlenen ancak adreslerinde bulunamayan diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.