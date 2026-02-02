FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli

FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Yayınlanma:
İletişim Başkanlığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili devlet kurumlarıyla koordineli olarak yürüttüğü dijital güvenlik çalışmaları kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü dijital takip çalışmaları sonucunda, sistematik dezenformasyon yayan ve terör propagandası yaptığı belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.

TESPİT EDİLEN HESAP SAYISI ARTIYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ocak tarihinde yaptığı ilk açıklamada, başkanlığın yürüttüğü kapsamlı izleme ve analiz çalışmaları neticesinde 379 hesabın deşifre edildiğini duyurmuştu. Ancak devam eden teknik incelemeler ve kurumlar arası veri paylaşımı sonucunda bu sayı 385'e yükseldi. Adli makamlarla paylaşılan güncel listeye dayanarak, kamu düzenini tehdit eden bu mecralar hakkında ivedilikle yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandıŞanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı

TERÖR PROPAGANDASI VE DEZENFORMASYONA GEÇİT YOK

Erişim engeli getirilen hesapların, özellikle toplumu manipüle etmeye yönelik yalan haberler ürettiği ve terör örgütünün ideolojik propagandasını yürüttüğü belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

