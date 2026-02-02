Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da tefecilik faaliyetleri yürüten organize suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığını, 23’ünün tutuklandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yüksek faizle borç para verdikleri, teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurların mal varlıklarını ise tehdit ve baskı yoluyla ele geçirdikleri belirlendi. Bu kapsamda 45 farklı adrese, 545 personelin katılımıyla ve İHA desteğiyle operasyon düzenlendi.

12 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,2 milyar TL’lik para hareketi tespit edilirken, yaklaşık 804 milyon TL değerindeki 20 taşınmaz, 55 araç ve 1145 banka hesabına el konuldu. Ayrıca suçla bağlantılı olduğu belirlenen 12 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.