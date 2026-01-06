Sultangazi’de yangın paniği: İki dükkan aynı anda yandı

Sultangazi’de yangın paniği: İki dükkan aynı anda yandı
Yayınlanma:
Sultangazi'de yan yana bulunan bir halı yıkama ve bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'nin Habibler Mahallesi'nde gece saatlerinde iki iş yerinde yangın çıktı. Yangın, saat 01.30 sıralarında 2723 Sokak'ta bitişik halde bulunan bir halı yıkama ve bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

İKİ DÜKKANI BİRDEN ETKİLEDİ

Alevler, çıktığı her iki iş yerini de kısa sürede sardı. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangın sırasında ölen veya yaralanan olmadı. Ancak her iki iş yerinde de yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Sivas'ta korkutan yangın: Yaşlı adam alevlerin ortasında kaldıSivas'ta korkutan yangın: Yaşlı adam alevlerin ortasında kaldı

Mersin’de yangın paniği!Mersin’de yangın paniği!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

