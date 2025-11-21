Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu!

Çankırı'da 4 gün önce evinden mantar toplamak için ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki Behiye Yavuz, ölü bulundu.

Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz, 17 Kasım'da mantar toplamak için evinden ayrıldı.

4 GÜN SONRA ORAMDA ÖLÜ BULUNDU

Akşam olunca eve dönmeyen Yavuz'un yakınlarının kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri 4 günlük arama çalışması sonrasında akşam saatlerinde Yavuz'un cansız bedenini buldu.

Mantar toplamaya gitmişti! 2 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi

Yavuz, evinden yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ormanda ölü bulundu.

Yavuz’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

ÇANKIRI VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz Bayramören ilçesi, Yaylatepesi Köyü mevkiinde, 17 Kasım 2025 tarihinde öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla ikametinden ayrılarak kaybolduğu bildirilen 82 yaşındaki kadın vatandaşımızı arama çalışmaları, yoğun bir faaliyetin ardından üzücü bir şekilde sonuçlanmıştır. Arama çalışmalarına; Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal drone ve 2 drone, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD’dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal drone, Ankara AFAD’dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere; toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 km uzak mesafede ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.