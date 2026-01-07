Sanal bahis sitelerine MASAK ayarı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'de kara paranın aklanmasında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan sanal bahis ve şans oyunları sektörüne yönelik bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bahis şirketleri üzerinden yapılan işlemlere sıkı denetim getirilirken, suç gelirlerinin aklanmasının önünü kesecek kritik adımlar atıldı.

MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, "sadece kimlik belgesi verilerek işlem yapılması" dönemi sona erdi. Artık paranın kaynağı ve kime ait olduğu gibi konularda anonimlik tamamen ortadan kaldırıldı.

KREDİ KARTI DEVRİ BİTTİ BANKA HESABI ŞARTI GELDİ

Yeni düzenleme, özellikle elektronik ortamda faaliyet gösteren sanal bahis bayilerini ve müşterilerini yakından ilgilendiriyor. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre şu köklü değişiklikler hayata geçecek:

Müşterinin elektronik ortamda yaptığı başvuruda; adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve T.C. kimlik numarası (yabancılar için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden anlık olarak sorgulanıp teyit edilecek.

Sadece kimlik bilgileri değil, müşterinin iş ve meslek bilgisi de alınacak.

En kritik adım ise "finansal doğrulama" oldu. Müşteri kabul edilmeden önce, kişinin kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından, bahis şirketinin bu amaçla oluşturduğu "doğrulama hesabına" para transferi yapması zorunlu hale getirildi.

Bu transfer işlemi gerçekleştirilip teyit sağlanana kadar müşteri kabulü yapılmayacak ve hiçbir hizmet verilmeyecek. Böylece başkasının adına hesap açma veya anonim kalma ihtimali sıfıra indirilecek.

ELEKTRONİK TİCARET VE KAMU ÖDEMELERİNE YENİ AYAR

Tebliğle birlikte elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemlere de yeni zorunluluklar getirildi. Kamu kurumlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında kimlik tespiti prosedürleri güncellendi. Hak sahiplerine yapılacak zorunlu ödemelerde, ödeme işleminden önce kimlik tespiti yapılması kaydıyla imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı. Ancak bu hesaplarda da kimlik tespiti tamamlanmadan hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek.

SİGORTA VE EMEKLİLİKTE "KOLAYLIK" DÖNEMİ

MASAK, denetimleri sıkılaştırırken bürokrasiyi azaltacak bir adım da attı. Emeklilik sözleşmeleri ve hayat sigortası işlemlerinde, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde kolaylık sağlandı. Buna göre; kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri veri tabanından teyit edilen ve ödemesi kendi banka hesabına yapılan kişilerden ayrıca imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.