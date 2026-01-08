Kızılay Kent Lokantalarına özendi: 81 ilde aşevi açma kararı

İktidarın özellikle 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da alay konusu haline getirdiği Kent Lokantaları, yoksulluğun derinleşmesinin AKP tarafından da fark edilmesi ile AKP'li belediyeler tarafından açılmaya başlanmıştı. Şimdi de sıra Kızılay da. Kızılay Genel Başkanı, 81 ilde aşevi açmayı planladıklarını açıkladı.

İktidarın ekonomi politikaları nedeni ile derin bir yoksulluğa teslim edilen Türkiye'de özellikle asgari ücretli ve emekliler için hayat adeta bir yaşam savaşına döndü. Muhalefet ise iktidarın bu hamlelerinin ardından yönettiği belediyelerde Kent Lokantaları açıp uygun fiyatlı yemek imkanı sunarak toplumu bir noktada rahatlatmaya çalıştı.

ALAY KONUSU EDİLMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinden önce özellikle İstanbul'da Kent Lokantaları projesi iktidarın alay konusu olmuştu. Ancak seçim sonuçları büyükşehirlerde iktidar için hezimet ile sonuçlandı. Yerel seçimlerin ardından Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'da başlatılıp diğer kentlerde yayılan bu Kent Lokantaları AKP'li ve MHP'li belediyeler tarafından da açılmaya başlandı.

YOKSULLUĞUN İTİRAFI NİTELİĞİNDE: KIZILAY'DAN 81 İLDE AŞEVİ HEDEFİ

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Türkiye genelinde aşevleri açmayı hedeflediklerini açıkladı. Açılması planlanan bu aşevlerinin yalnızca sosyal destek noktaları değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kapasitesini 8-10 kat artırabilen kritik lojistik merkezler olduğunu aktaran Yılmaz, "Bizim aşevlerimiz aslında bir anlamda afet döneminde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer afet deposu aynı zamanda. Dolayısıyla bizler bu aşevlerini konumlandırarak aslında birden fazla amaca hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

