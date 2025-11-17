Mantar toplamaya gitmişti! 2 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi

Bolu’da, 2 gün önce mantar toplamak amacıyla evden ayrılan 88 yaşındaki Orhan Demir’den acı haber geldi. Dere yatağında Demir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu’nun merkeze bağlı Alpağut Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Orhan Demir, 15 Kasım günü mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine geri dönmeyen Demir'in yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Arama kurtarma ekipleri, Çakmaklar, Pirahmetler ve Alpağut mevkisinde, ormanda arama çalışması yaptı. 2 gündür devam eden çalışmaların ardından Orhan Demir, bugün Pirahmetler köyünün üstünde bulunan dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

5 gündür kayıp olan alzheimer hastası baraj yakınlarında bulundu5 gündür kayıp olan alzheimer hastası baraj yakınlarında bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Demir'in hayatını kaybettiği tespit edilirken Orhan Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

