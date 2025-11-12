5 gündür kayıp olan alzheimer hastası baraj yakınlarında bulundu

Yayınlanma:
İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzheimer hastası Hüseyin Çomuk, baraj kenarında sağ bulundu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan alzheimer hastası Hüseyin Çomuk, sağ halde bulundu.

8 KASIM'DA EVDEN ÇIKTI BİR DAHA HABER ALINAMADI

Aşağı Aktepe Mahallesi'ndeki evinden 8 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan Çomuk'un yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, polis, Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ile AFAD ekipleri 80 yaşındaki adamı bulmak için çalışma başlattı.

BARAJ KENARINDA BULUNDU

Günler süren aramaların sonucunda alzheimer hastası adam, Beydağ Barajı yakınlarında bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çomuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:AA

