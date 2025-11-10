Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 53 yaşındaki A.B., 1 saatlik çalışmanın ardından ormanda bulundu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Gacık köyündeki evinden sabah saatlerinde, ailesine haber vermeden çıkan Alzheimer hastası A.B.’ye ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

ORMANDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Havadan dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. A.B., 1 saat süren çalışmanın ardından evine 6 kilometre uzaklıktaki Laledere köyündeki ormanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B., tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

