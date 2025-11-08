Kayıp olarak aranan paraşütçü ekipleri şaşkına çevirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 'paraşütçü düştü' ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yaklaşık bir saar süren aramaların sonrasında kayyıp olduğu zannedilen paraşütçünün evde ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'PARAŞÜTÇÜ DÜŞTÜ' İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Saat 17.00 sıralarında Hamursuz Dağı'nda İ.U. adlı vatandaş, bir paraşütçünün havada ters hareketler yaptığını ve hızla dağlık alana indiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine alarma geçen bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede arama çalışması başlattı ancak herhangi bir kazaya ya da yaralıya rastlanılmadı. Yapılan araştırma sonucu bölgede uçuş yapan paraşütçünün Ali Sezer Cıdık olduğu belirlendi.

EVİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin telefonla ulaştığı Cıdık’ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle planladığı noktadan daha uzağa indiği, ardından evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.