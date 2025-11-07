Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Durmaz, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.
Durmaz’dan haber alamayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Malatya'dan destek amacıyla insansız hava aracı (İHA) yönlendirildi.
DERE YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Durmaz, evine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atmalıkaşanlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.