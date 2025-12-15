İktidar medyasının Ekrem İmamoğlu-Enver Aysever haberi de yalan çıktı

İktidar medyasından Sabah'ın tutuklanan Gazeteci Enver Aysever'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile el sıkışmadığı haberi bizzat olayın tanığı tarafından yalanlandı.

İktidar medyasından Sabah'ın yazarı Mahmut Övür, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gazeteci Enver Aysever ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Övür, Aysever'in Silivri (Marmara) Cezaevi'ne geldiğini ve bu sırada İmamoğlu ile gerilim yaşadığını iddia etti.

Övür, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Aysever'in elini sıkmak istediğini fakat reddedildiğini ileri sürdü. Övür, şunları yazdı:

""Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..."

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan

Aysever: O biçim konuşuyorum lan...

Gazeteci Aysever'in ölçüyü kaçıran sözleri nedeniyle cezaevine girişi şaşırtsa da.."

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandıSon dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı da Halk TV'ye konuştu. Avukat Yiğit Akalın, Övür'ün bu yazısını açıkça yalanladı.

İŞTE GERÇEKTE OLAN

Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, geçmiş olsun diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, "Sağ olun başkanım sizlere de" dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

