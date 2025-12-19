İlkin Aydın'dan geçen sezon itirafı geldi

Yayınlanma:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, geçen sezon ile ilgili bir itirafta bulundu.

Galatasaray Daikin Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ve Naz Aydemir Akyol, Galatasaray Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İLKİN AYDIN'DAN İTİRAF

İlkin Aydın, geçen sezon ile ilgili bir itirafta bulundu ve ''Benim için sezon iyi geçiyor. Her sene başka bir şey öğreniyorum. Gerçekten büyüdüm, tecrübe edindim. Herhangi bir şeye bahane bulmadan neredeyse 2-3 sezon çok büyük sorumluluklar aldığım maçlar oldu. Belki istediğimiz yerde bitiremedik ama ben bireysel açıdan kendi eksiklerimi kapattım. Bu karşılıklı kazandığımız bir ilişki. Kulüple hem manevi olarak hem de aynı zamanda tecrübe olarak bence birbirimizi besliyoruz. Ben bundan dolayı çok mutluyum'' dedi.

ilkin.jpg
İlkin Aydın ve Naz Aydemir Akyol açıklamalarda bulundu

''TAKIM OLARAK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ''

Naz Aydemir Akyol ise açıklamasında, "Ait olduğum bu armanın altında çok keyifli zaman geçiriyorum. Sezonun ilk yarısını bitirmemize bir maç kaldı. İnişli çıkışlı bir performans sergiledik. Belki sıralamada daha yukarıda olduğumuzu hayal ederek sezona başlamıştık ama her şey olabilir. Çok uzun bir sezon. Takım olarak da şu an oynayabileceğimiz en üst seviyede olduğumuzu düşünmüyorum.

2024/11/07/hbgs.jpg

Çok daha iyisini yapabilecek durumdayız. Kendimize koyduğumuz hedefler var. CEV kupasını kazanmak ve seneye bu takımla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek. Her senenin farklı bir zorluğu, farklı bir güzelliği oluyor. Bunu çözmeye çalışmak, bunun altından kalkmak, sıkıntıları gidermek her sene yepyeni bir şey öğretiyor. Bu sene de öğreneceğim çok şey var, kendime katacağım çok şey var. Bunun için de hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

