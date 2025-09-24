Son Dakika | ABD'de ICE ofisine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Kristi Noem, Texas eyaletinin Dallas kentinde bulunan bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ofisine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

'SALDIRGAN KENDİNİ VURDU'

Noem çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirttiği olayı şöyle duyurdu:

"Bu sabah Dallas ICE Saha Ofisi'nde bir silahlı saldırı meydana geldi. Ayrıntılar hala netleşmiyor ancak çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu teyit edebiliriz. Saldırgan, kendi kendine ateş ettiği silahla hayatını kaybetti. Henüz nedenini bilmiyoruz ancak ICE kolluk kuvvetlerinin kendilerine karşı eşi görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu duruma bir son verilmelidir. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin."

YEREL BASIN EN SON "3 ÖLÜ" DEDİ

Yerel basının son aktardığına göre keskin nişancı tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda ICE tarafından gözaltında tutulan 2 göçmen öldürüldü ve bir kişi yaralandı. Ancak Noem'in açıklamasındaki "çok sayıda ölü ve yaralı" ifadesi bu sayıların güncel olmadığına işaret ediyor.

KURBANLARIN KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ölülerin kim olduğuna dair bir soruya cevap veren ICE Direktörü Vekili Todd Lyons ABD merkezli CNN'e “Çalışanlar, tesisi ziyaret eden siviller veya tutuklular olabilir” dedi.

“Şu anda bu konuyu araştırıyoruz.”

BAŞKAN YARDIMCISI PROTESTOLARI HATIRLATTI

Daha sonra bir açıklama yayımlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise hükümet karşıtı protestoları hedef göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kolluk kuvvetlerine, özellikle ICE'a yönelik takıntılı saldırılar durmalıdır. Bu saldırıda yaralanan herkes ve aileleri için dua ediyorum."

ABD'de Başkan Trump hükümeti yetkililerinden gelen protestoları suçlayıcı açıklamalara karşın alınan ilk bilgilere göre öldürülen kişiler ICE tarafından gözaltında tutulan göçmenler olarak açıklandı.

NE OLMUŞTU

ICE, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra yürüttüğü göçmen karşı politikaların bir aracı olarak protestoların ana hedefi olmuştu. Bu protestolar başta Los Angeles olmak üzere ülke çapında birçok bölgeye yayılmıştı. Özellikle kanun dışı yetki kullanımı ve memurlarının maskeli görev yaptığı gerekçesiyle büyük tartışmalara yol açan ICE ofisine saldırı ülkedeki tartışmaları tekrardan alevlendirdi.