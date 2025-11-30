Yılbaşından sonra uçacaklar! En ucuz 10 sedan otomobil

Her ne kadar tüketici tercihleri küresel trende de uygun olarak SUV tipi araçlara yönelmiş olsa da, azımsanmayacak bir kitle için halen otomobil demek, sedan demektir.

Toplam pazardan yüzde 22 pay alan sedan araçlar içinde son gümrük vergisi düzenlemesinin etkisiyle beraber, Çin, Kore ve Japonya menşeili modellerde sadece son dört ayda yüzde 20’lere varan oranlarda zam geldi.

Yerli üretim ve Avrupa menşeili araçlarda artışlar sınırlı, hatta bazılarında yıl sonu kampanyaları nedeniyle fiyatlar düştü bile. Ancak bilinen gerçek, 2026 model yılına geçildiğinde etiketlerin sıçrayacağı. Hepsi otomatik vitesli en ucuz 10 sedan modelse şöyle:

*** 1

10- HONDA CIVIC

1997’den 2021’e kadar Türkiye’de de imal edilen model, Honda’nın ülkede üretimden çekilmesiyle ithal edilir oldu. Aynı fiyattan satılan LPG’li versiyonu da bulunan Civic’in benzinlisi 182 beygir güç üretiyor ve ortalama yakıt verisi 6,7 litre. Modelin güncel fiyatı 2.360.000 TL.

*** 2

9- BYD SEAL

Manisa’da yapacağı yatırım yılan hikayesine dönen BYD’nin sedan temsilcisi Seal, performansıyla ön planda. 215 beygir güç üreten tam elektrikli model, 100 km hıza 4 saniyenin altında ulaşıyor. Ancak model mevcut vergi uygulamasından muzdarip. Araca Temmuz’dan bu yana yüzde 22 zam yapıldı ve fiyatı 2.349.000 TL’ye ulaştı.

*** 3

8- FORD FOCUS

Listemizde beş benzinli, üç elektrikli, iki de dizel model yer alıyor. Dizellerden Almanya’da üretilen Focus’un artık hatchback ve steyşın gövde tipleri ithal edilmiyor. 1,5 litrelik motoru 115 beygir güç sağlayan modelin fiyatı 2.245.000 TL’den başlıyor.

*** 4

7- HYUNDAI IONIQ 6

Yeni vergi düzenlemesi ithal elektrikli araçları ekstra etkiledi. Tasarımıyla dikkat çeken Ioniq 6, Temmuz’daki fiyatından yüzde 17 zamlı olarak 2.199.000 TL’den satılıyor. 149 beygir gücündeki aracın menzil değerleriyse karma sürüşte 429 km, şehir içi sürüşte 586 km şeklinde.

*** 5

6- SKODA OCTAVIA

Volkswagen Jetta’nın Çin ve Güney Amerika haricinde üretiminin sonlandırılmasıyla onun yerine konumlanan Octavia, aynı zamanda markanın en çok satan modeli. 1,5 litrelik yarı hibrit benzinli motorundan 150 beygir güç alan aracın fiyatı, yılsonu kampanyalarının etkisiyle yaz aylarına göre yüzde 15 dolayında düştü. Octavia’nın baz versiyonunun etiketi 1.999.900 TL.

*** 6

5- PEUGEOT 408

Geçen yazdan sonra fiyatı gerileyen iki modelden biri olan 408, tasarımıyla sedan ve SUV sınıflarının arasında yer alıyor. 130 beygir gücündeki 1,2 litrelik motor taşıyan aracın güncel fiyatı 1.995.000 TL.

*** 7

4- RENAULT MEGANE SEDAN

En ucuz sedanlar listesinin ilk dört sırası yerli üretim modellerine ait. Dizeli de bulunan Megane’nın daha ucuz olanı 140 beygir güç üreten 1,3 litrelik benzinlisi. Otomatik vitesli aracın baz versiyonunun fiyatıysa 1.903.200 TL.

*** 8

3- TOGG T10F

Geçen Eylül ayında yollara çıkan T10F, elektrikli olmasına karşın yerli üretim avantajıyla rakiplerine göre çok daha rekabetçi bir fiyata sahip. V1 olarak adlandırılan standart menzilli, 218 beygir gücündeki başlangıç versiyonu 1.878.000 TL’den satılıyor.

*** 9

2- TOYOTA COROLLA SEDAN

Hatchback ve SUV gövde tipleri, tam hibrit ve benzinli motorlarıyla geniş bir yelpazesi bulunan Corolla’nın ülkemizde üretilen sedanı 1.750.000 TL’den başlayan fiyatlarda. Üç silindirli 1,5 litrelik motoru 125 beygir güç üretirken, 100 km’de ortalama 6,2 litre yakıyor.

*** 10

1- FIAT EGEA SEDAN

Bu sene sonu sonlanması beklenen modelin üretiminin birkaç ay daha uzatılması konuşuluyor. Benzinli versiyonu düz vitesli olarak banttan inerken, otomatik şanzımanlısı sadece dizelde mevcut. 130 beygirlik 1,6 litre hacimli motora sahip araç 1.689.900 TL etiketiyle ülkemizdeki en ucuz sedan.