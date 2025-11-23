Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar

Her ne kadar ticari araç sınıfında sayılsalar da lüks SUV’lere bile taş çıkartacak konfor, teknoloji ve üst düzey sürüş performanslarıyla pikaplar, sadece iş için değil gündelik kullanımda da öne çıkan bir alternatif halinde. Kırsaldan metropollere kadar geniş bir yelpazede alıcı bulan pikap satışları, bu yılın ilk on ayında geçen seneye göre yüzde 26,5 arttı. Genel pazarın yüzde 10 büyüdüğü gözetilirse pikaplara olan talebin yüksekliği daha iyi anlaşılıyor.

ABD VE ÇİN’DE YÜKSELİŞ, AVRUPA’DA ZAYIFLAMA VAR

Ülke bazlı bakınca farklı tablolar görülüyor. Yılın ilk yarısında AB çapında hafif ticari araç pazarı yüzde 13 daralırken, pikaplar da bundan etkilendi. Ancak yapılan analizlerde 2030’a kadar bu sınıfın yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor. Özellikle elektrikli modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte pazarda yeni bir potansiyel var. ABD’de ise bu segment hem toplam satışlarda büyük payını koruyor hem de üretici stratejilerinin odağında yer almayı sürdürüyor. Çin’de de pikap üretimi altın çağını yaşarken, iç pazardaki artışın yanı sıra, yarısı ihraç ediliyor.

Ülkemizde bir zamanlar bu sınıfın gözdeleri Mitsubishi L-200 ve Nissan Navara gibi modeller artık satışta değil. Mevcut pazarda altı model boy gösterirken, satış sıralamaları önceki yıllara göre oldukça değişti. Adet bazında en düşükten yükseğe şöyle sıralanıyorlar:

*** 1 - ISUZU D-MAX

On aylık süreçte ülkemizde 16 bin adedin üzerinde satan pikap sınıfında D-Max ağırlığını kaybediyor. Geçen senenin tamamında 2.861 tane satılan model, bu yıl 1.168’e geriledi. Hepsi otomatik vitesli, üçü 4x4 toplam dört versiyonu bulunan modelin 1,9 litrelik dizel motoru 163 beygir üretiyor. Fiyatıysa 2.920.600 TL’den başlayıp 5 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

ISUZU D-MAX

*** 2 - FOTON TUNLAND

Otokar distribütörlüğünde Çin’den geçen yılın son çeyreğinde ithal edilmeye başlanan Foton Tunland, 2024’teki kısa sürecinde çok araç satamamıştı. Ancak bu yıl 1.422 adetle sınıfında yüzde 10’a yakın bir pazar payına ulaşmayı başardı. Hepsi dört teker çekişli G7 modelinde 2 litrelik motor 162 beygir güç üretirken, biri düz vitesli üç donanım seviyesinde sunuluyor. Fiyatı 2,6 milyon TL ile 3,2 milyon TL arasında değişiyor. Tunland V9 Ultra versiyonun etiketiyse 3.880.000 TL.

FOTON TUNLAND

*** 3 - FORD RANGER

2024’te 5.495 adet satışla pikap pazarında yüzde 45 payla açık ara lider olan Ranger bu sene kaybedenlerin başında. On aylık süreçte 2.727 adet satan modelin geniş bir kombinasyonu var. Güney Afrika’dan ithal edilen aracın hepsi dört çeker beş versiyonu satışta. Bunların dördü 2 litrelik motora sahip, ikisi 170, diğer ikisiyse 205 beygir güç üretiyor. 3 litre motorlu versiyonun beygir gücü 240’a ulaşıyor. En düşük donanım manuel, diğerleri otomatik şanzımanlı. Fiyatlarsa 4.061.200 TL’den başlayıp, 6 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

FORD RANGER

*** 4 - SSANGYONG MUSSO GRAND

Bu senenin net kazananlarından biri Koreli Musso Grand. Geçen yılın tamamında 2.500 adedi görmeyen satışları, on aylık dilimde 2.978’e ulaştı. Bu başarıda hem fiyatının daha ucuz olması hem de elektrikli versiyon Musso EV’nin payı var. 2,1 litre hacimli dizel versiyon 202 beygir gücünde, otomatik vitesli 4x2 ve 4x4 seçenekler sunuyor. Geniş bir donanım yelpazesine sahip dizel modelin fiyatı 1.905.000 TL’den başlıyor. Elektrikli versiyonun etiketiyse 2.454.874 TL.

SSANGYONG MUSSO GRAND

*** 5 - VOLKSWAGEN AMAROK

Sadık bir müşteri kitlesi bulunan Amarok satışları istikrarlı seyrini sürdürüyor. 2023’te 3.256 adet olan satışlar geçen sene 3.552 seviyesindeydi. On aylık zamanda 3.014 adet sattı ve bu sınıfta yılı yine ikinci olarak kapatacağı neredeyse garanti. Dizel 2 litre motorlu versiyon 205, 3 litrelikse 240 beygir gücünde. Üç donanım seviyesinde tüm versiyonlar dört çeker ve otomatik vitesli. Başlangıç fiyatıysa 3.945.000 TL.

VOLKSWAGEN AMAROK

*** 6 - TOYOTA HILUX

Aslında Türkiye pazarında güçlü bir pozisyonu bulunan Hilux, 2024’te tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle büyük kayıp yaşamış ve birinciliği Ford Ranger’a kaptırmıştı. Bu yılsa iddialı konumuna geri döndü ve on aylık zaman zarfında 5.050 adetlik satışla tekrar zirveye oturdu. Modelin tamamen yenilenen dokuzuncu neslinin dünya prömiyeri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yeni neslin 2026’nın ikinci yarısında ülkemizde satışa sunulması planlanıyor. Mevcut modelde 2,4 lt hacimli dizel motor 150 beygirken, 2,8 lt versiyonu 204 beygire ulaşıyor. Dört donanım seviyesi bulunan Hilux’ın fiyatları 2.345.000 TL’den başlıyor.