O stoklar eriyecek! Otomobilde yıl sonunun tüm kampanyaları

Ülkemizde son beş senede resmi olarak açıklanan enflasyon tablosu, 2021’de yüzde 36, 2022’de yüzde 64, 2023’te yüzde 64, 2024’te yüzde 44 ve bu yılın 11 ayı sonunda yüzde 31 şeklinde. Yani cepteki para sürekli değer kaybediyor, alabileceğiniz ürünler sürekli pahalanıyor. Bu da tüketicilerin çeşitli yatırım yöntemleriyle korunma dürtüsünü tetikliyor.

Bize özgü garip olan şeyse otomobile halen bir yatırım aracı olarak bakılması. Kimse ‘beyaz eşyamı ikinci el satarım, değer kaybetmem’ diye düşünmezken, yürüyen makineler için algımız hiç öyle değil. Sonuçta artan hayat pahalılığına rağmen, sıfır otomobil satışları 11 ayda yüzde 10 arttı ve seneyi markaların stok eritme amaçlı kampanyalarıyla daha da yüksekten kapatacak görünüyor. Yılbaşından sonra artacak etiketlere karşı korunmak isteyenlere, yıl sonunun marka marka tüm kampanyaları ise şöyle:

*** 1 - Togg’un sedanına 1 milyon TL kredi

Togg T10F

Togg’un iki ay önce yola çıkan sedan modeli T10F için 1 milyon TL krediye 12 ay vadeli sıfır faizli kampanya yapılıyor. Aylık taksit 83 bin TL’ye gelirken, 48 ay vadeli kredi kullanacaklarda 1,7 milyon TL için yüzde 2,39, 1,9 milyon TL için yüzde 2,63 faiz talep ediliyor. Aracın dört versiyonu var; en ucuzu 1.878.000 TL, en üstü 3.133.641 TL’den satılıyor.

*** 2 - Opel’de değişen miktarlara sıfır faiz

Opel Astra

Corsa, Astra ve Frontera Elektrik modellerinde 300 bin TL’ye bir yıllık sıfır faizli kredi miktarı, hibrit Frontera’da 150 bin TL’ye iniyor. Fiyatlar ise otomatik vitesli Corsa’da 1.648.000 TL’den, hibrit Frontera’da 1.883.000 TL’den, elektrikli Frontera’da 1.580.000 TL’den başlıyor.

*** 3 - Skoda’da indirimli fiyatlar

Skoda Elroq

Aralık ayına özel gerçekleştirilen kampanyada tamamen elektrikli Elroq 2.105.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, D sınıfı sedan modeli Superb için 2.899.900 TL isteniyor. Orta sınıf SUV modeli Kamiq 1.733.900 TL, en küçük Fabia 1.649.200 TL’den başlayan fiyatlarla vitrinde yer alıyor.

*** 4 - Yeni nesil C5 Aircross’a lansman indirimi

Citroen C5 Aircross

Citroen, ikinci nesil C5 Aircross modelini hibrit ve tam elektrikli seçenekleri ile lansmana özel 2.200.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. İki donanım seviyesine sahip modelde, verimliliği destekleyen aerodinamik çizgiler ve iç mekândaki konfor özellikleri dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonda açıklanan ortalama menzil değeriyse 502 km.

*** 5 - Toyota’nın yerlileri öne çıkıyor

Toyota C-HR Hybrid

Yerli üretim benzinli Corolla Sedan’da 390 bin TL’ye varan indirimle fiyatlar 1.750.000 TL’den başlıyor. Bir diğer yerli C-HR Hybrid, yüzde 70 ÖTV avantajıyla 1.995.000 TL’den satılıyor. Başlangıç fiyatı 2.345.000 TL olan pikap modeli Hilux için, 1 milyon TL’ye 12 aylık yüzde 1,39 faizli kredi sağlanıyor.

*** 6 - Pazar lideri atakta

Renault Dus

Renault, Kasım’da da liderliği bırakmayarak Türkiye’nin en çok satan markası olmayı sürdürdü. Toplam pazarda yüzde 12 pay alan marka, en çok satan ilk beş modelin üçünün üreticisi durumunda.

11 aylık rakamlar sonunda ülkemizde en çok satan modellerde Clio birinci, Megane Sedan ise ikinci sırada. Geçen ayın en çok satan beşinci modeli yerli üretim Duster için, Aralık ayına özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyatın yanı sıra, 200 bin TL krediye 6 ay vadeli sıfır faiz uygulanıyor.

*** 7 - Düz vitesli dizelde indirim

Fiat Egea

Fiat Egea Sedan’ın 1,6 litre 130 beygirlik dizel düz vitesli modeli nakit alımda 1.299.900 TL’ye satılıyor. Buna metalik renk ve ekstra donanımlar dahil değil. Aynı modelin otomatik şanzımanlısıysa 1.629.900 TL etikete sahip.

*** 8 - Ford’da sıfır faizliler

Ford Puma

Hibrit ve tam elektrikli seçenekleri olan Puma modelinde 400 bin TL’ye bir yıllık sıfır faizli kredi sağlanıyor. Dizel sedan versiyonuyla satılan Focus’ta sadece tüzel kişilere verilen kredi miktarıysa 300 bin TL’ye iniyor.

*** 9 - Hyundai’nin bu aya özel teklifleri

Hyundai i3

Aralık sonuna kadar, i10 1.165.000 TL’den, i20 1.292.000 TL’den ve i30 1.794.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yerli üretim Bayon modelinde de 115 bin TL’ye varan indirim yapılıyor.

*** 10 - Takas desteği veya sıfır faiz

Kia Sportage

Kia, beş farklı modelinde kampanya açtı. Stonic, EV3 ve EV9 modellerinde takas desteği veya sıfır faiz uygulaması var. Yenilenen Sportage 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, tüzel müşterilere 300 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veriliyor.

*** 11 - Peugeot’da faiz yüzde 0,49

Peugeot E-2008

E-2008’e 250 bin TL’ye 12 aylık yüzde 0,49 faizli kredi, E-208 için 350 bin TL’ye, E-308’de 450 bin TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatı 2.670.000 TL’den başlayan 3008 modeline aynı faizli kredi 6 ay için 700 bin TL oranında kullandırılıyor.

*** 12 - Lüks SUV’lerin en ucuzu

Jaecoo 7

Arazi performansı ve gelişmiş teknolojisi ile ülkemizde beklentilerin üzerinde talep gören Jaecoo 7 modelinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 2,42 faizli ticari kredi sunuluyor. 4x2 çekişli versiyonu 2.170.000 TL’den başlayan etiket taşıyor.

*** 13 - Tek modelde kampanya

MG HS Luxury

Doğan Grubu’nun Çin’den ithal ettiği MG markası geçtiğimiz yıllarda çok daha geniş bir ürün yelpazesiyle pazarda adından söz ettiriyordu. Ancak şu an geri çekilerek sadece iki modelle vitrinde yer alıyor. Getirilen son gümrük vergisi düzenlemesinin öncesinde HS Luxury modeli için kampanyalı satış fiyatı 2.385.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

*** 14 - Nissan hafif ticari pazarına göz dikti

Nissan Townstar

Nissan tüm modelleri için çeşitli indirim ve ticari kredi imkanları sağlarken, en dikkat çekenini bu yıl ülkemize getirdiği hafif ticari modeli Townstar için uyguluyor. Aracın benzinli versiyonunda 50 bin TL nakit alım indirimine ek 500 bin TL için bir yıllık sıfır faizli ticari kredi seçeneğini sunuluyor. KOBİ’ler için yapılan kampanyada elektrikli versiyonda aynı koşullardaki kredi 800 bin TL’ye çıkıyor.