Erdoğan 'yeni siyasi vitrin' için düğmeye bastı: Ankara çok tanıdık 3 ismi konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklik hazırlıkları kulislerde yeniden konuşulmaya başlandı. Revize edilecek kabinede yer alacak isimlerin kısa süre içinde netleşeceği iddia edilirken özellikle kamuoyunda tanınırlığı ve karşılığı güçlü bazı siyasi figürlerin geri döneceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı hamle merakla beklenirken Ankara geri dönecekleri hem tarif etti hem de 3 ismi verdi.

ERDOĞAN 'YENİ SİYASİ VİTRİN' İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı değişikliğin hazırlıkları yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut kabinede performansı yetersiz görülen bazı bakanların görevden alınacağı, yeni dönemde ise daha etkili, siyasi kapasitesi yüksek ve kamuoyunda daha görünür bir kabine yapısının hedeflendiği ifade ediliyor.

Değişikliğin, hem iç politikadaki dengeleri hem de ekonomi ve dış politika başta olmak üzere kritik alanlardaki yönetim anlayışını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın yeni kabinesinin, önümüzdeki dönemde artan siyasi ve ekonomik baskılara karşı daha güçlü bir yönetim mesajı vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın talimatından sonra Zafer Şahin ekran kararını açıkladı

Kabine revizyonunun sadece isim değişikliği değil, yeni bir siyasi vitrin oluşturma amacı taşıdığı; partiyle bağı güçlü, sahada karşılığı olan ve kamuoyunda bilinirliği yüksek isimlerin öne çıkarılacağı ifade ediliyor.

ANKARA ÇOK TANIDIK 3 İSMİ KONUŞUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği ve bunların yerine kamuoyunda karşılığı güçlü yeni veya eski siyasi figürlerin gelebileceği iddia edildi. Kulislere göre; “performans ya da kamuoyunda karşılık eksikliği” gerekçesiyle değişebilecek bakanlar arasında yer alıyor.

Görevden alınması beklenen bakanların yerine yeni ya da daha popüler isimler de değerlendirmeye alınıyor. Özellikle genç, sahada görünür ve kamuoyunda karşılığı güçlü figürler olarak kabine olasılıkları arasında konuşuluyor.

Kulislerde kabine dışı kalmış ama yeniden kabineye dönebilecek eski isimler de dillendiriliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi isimlerin, stratejik alanlarda tekrar kabinede görev alma ihtimali konuşuluyor.