Erdoğan 'yeni siyasi vitrin' için düğmeye bastı: Ankara çok tanıdık 3 ismi konuşuyor

Erdoğan 'yeni siyasi vitrin' için düğmeye bastı: Ankara çok tanıdık 3 ismi konuşuyor
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklik planlayan Erdoğan 'yeni siyasi vitrin' için düğmeye bastı. Erdoğan'nın sahada karşılığı olan eski isimleri yeniden kabineye alacağı gündeme gelirken Ankara çok tanıdık 3 ismi konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklik hazırlıkları kulislerde yeniden konuşulmaya başlandı. Revize edilecek kabinede yer alacak isimlerin kısa süre içinde netleşeceği iddia edilirken özellikle kamuoyunda tanınırlığı ve karşılığı güçlü bazı siyasi figürlerin geri döneceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı hamle merakla beklenirken Ankara geri dönecekleri hem tarif etti hem de 3 ismi verdi.

ERDOĞAN 'YENİ SİYASİ VİTRİN' İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı değişikliğin hazırlıkları yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut kabinede performansı yetersiz görülen bazı bakanların görevden alınacağı, yeni dönemde ise daha etkili, siyasi kapasitesi yüksek ve kamuoyunda daha görünür bir kabine yapısının hedeflendiği ifade ediliyor.

erdogan-yeni-siyasi-vitrin-icin-dugmeye-basti-ankara-cok-tanidik-3-ismi-konusuyor-3.jpg

Değişikliğin, hem iç politikadaki dengeleri hem de ekonomi ve dış politika başta olmak üzere kritik alanlardaki yönetim anlayışını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

erdogan-yeni-siyasi-vitrin-icin-dugmeye-basti-ankara-cok-tanidik-3-ismi-konusuyor-4.jpg

Erdoğan’ın yeni kabinesinin, önümüzdeki dönemde artan siyasi ve ekonomik baskılara karşı daha güçlü bir yönetim mesajı vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın talimatından sonra Zafer Şahin ekran kararını açıkladıErdoğan'ın talimatından sonra Zafer Şahin ekran kararını açıkladı

Kabine revizyonunun sadece isim değişikliği değil, yeni bir siyasi vitrin oluşturma amacı taşıdığı; partiyle bağı güçlü, sahada karşılığı olan ve kamuoyunda bilinirliği yüksek isimlerin öne çıkarılacağı ifade ediliyor.

ANKARA ÇOK TANIDIK 3 İSMİ KONUŞUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği ve bunların yerine kamuoyunda karşılığı güçlü yeni veya eski siyasi figürlerin gelebileceği iddia edildi. Kulislere göre; “performans ya da kamuoyunda karşılık eksikliği” gerekçesiyle değişebilecek bakanlar arasında yer alıyor.

erdogan-yeni-siyasi-vitrin-icin-dugmeye-basti-ankara-cok-tanidik-3-ismi-konusuyor.webp

Görevden alınması beklenen bakanların yerine yeni ya da daha popüler isimler de değerlendirmeye alınıyor. Özellikle genç, sahada görünür ve kamuoyunda karşılığı güçlü figürler olarak kabine olasılıkları arasında konuşuluyor.

Kulislerde kabine dışı kalmış ama yeniden kabineye dönebilecek eski isimler de dillendiriliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi isimlerin, stratejik alanlarda tekrar kabinede görev alma ihtimali konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İktidarın 'af paketinden' çıktı: Soma ve Ermenek'in sorumluları da yararlanabilecek!
İktidarın 'af paketinden' çıktı: Soma ve Ermenek'in sorumluları da yararlanabilecek!
Kaybolan eşini ararken katiliyle konuşmuş! Diyarbakır’daki 'çöp poşetli' cinayette tüyler ürperten detaylar
Kaybolan eşini ararken katiliyle konuşmuş! Diyarbakır’daki 'çöp poşetli' cinayette tüyler ürperten detaylar