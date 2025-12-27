İş insanları modeller fenomenler dansözler... Hepsi uyuşturucudan tutuklandı

İş insanları modeller fenomenler dansözler... Hepsi uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında aralarında iş insanları, modeller, fenomenler gibi tanınan bir çok isim tutuklandı. Soruşturmada uyuşturucu ticareti, kullanımı kolaylaştırma ve fuhşa aracılık suçlamaları yer aldı. Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ; FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan, “Nuran Sultan” olarak tanınan dansöz Nuran Çokçalışkan, gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, işletmeciler Semavi Siverek ve Ercan Siverek, influencer Yılmaz Burak Bozkurt ile Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Atilla Aydın ve Işıl Işık tutuklandı.

DÖRT İLDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakiler dün, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın soruşturmasında şüpheliler hakkında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'dan video geldi! "Her şey Allah ile aramızda yaşanır"Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'dan video geldi! "Her şey Allah ile aramızda yaşanır"

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmada adı geçen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

