Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?

Türkiye’de otomobil üretimi yapan sadece beş marka var. Son olarak Togg’un Almanya pazarına açılmasıyla birlikte artık hepsi ihracatçı konumunda. Yerli üretim araçlar gümrük vergisi yükü taşımamasına rağmen, ülkemizdeki facia boyutuna varan ağır ÖTV ve KDV uygulamasıyla pazardan ancak yüzde 30 pay alabiliyor.

Dünyanın en pahalı araçlarına binmeye zorlanan bir toplumun vahim tablosunu daha net görmek için merceği biraz daraltarak, ülkemizde üretilen beş modelin, Avrupa’nın nüfus ve ekonomi bakımından en büyük beş ülkesindeki satış fiyatlarına bakalım. Başlangıçta Türkiye’den daha ucuz olmayacağı belirtilen Togg’un aralarında en masumu kaldığını görüyoruz.

TOGG ALMANYA’DA YÜZDE 15 DAHA UCUZ

Togg T10X modelinin Almanya’da en düşük versiyonu vergiler dahil 34.295 euro etiket taşıyor. V2 RWD Uzun Menzil olarak adlandırılan en üst versiyonunun fiyatıysa 41.200 euro. Güncel kurla bu aracın fiyatı Almanya’da 2 milyon TL iken bizdeyse 2.363.000 TL ile “yerli ve milli” aracımız yüzde 15 daha pahalı. Bununla da kalmıyor: mesela panoramik cam tavan özelliği Türkiye’de 65 bin TL’ye satılırken Almanya fiyatı 48.800 TL. Bu farkın temel nedeni vergi düzeni. Almanya’da araçlar yüzde 19 KDV’ye tabiyken, Türkiye'de ÖTV eklenip KDV de ortaya çıkan rakamın üzerine ekleniyor.

TOYOTA İNGİLTERE’DE YÜZDE 16 UCUZ

Toyota’nın aralarında İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede üretim tesisi var. Ülkemizde üretilen ilk hibrit SUV unvanına sahip C-HR modelini ise bizden ithal ediyorlar. Aracın 1,8 lt hacim motorlu baz versiyonunun İngiltere fiyatı 30.145 sterlin, yani bizim parayla 1.673.000 TL. Düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan modelin Türkiye fiyatı 1.995.000 TL.

FRANSA’DA DUSTER YÜZDE 34 UCUZ

Grubun bir stratejisi olarak Duster modeli Avrupa’da Dacia markası altında satılmasına karşın, Bursa’da üretilen model ülkemizde Renault logosuyla yollara çıkıyor. LPG’li ve yarı hibrit versiyonları da bulunan aracın 145 beygir gücündeki tam hibrit modelini baz alalım: Fransa satış fiyatı 29.350 euro, 1.420.540 TL’ye geliyor. Arazi şartlarına da uygun bu araca sahip olmanın bedeli bizde 2.160.900 TL’den başlıyor.

FİAT EGEA, BİR KENDİNE BİR DEVLETE

Fiyat farkı en dikkat çekici modellerden biri Fiat’ın bizde Egea, Avrupa’da Tipo adıyla satılan sedan aracı. Türkiye’de Tofaş’ın ürettiği ve anavatanı İtalya’ya ihraç edilen araç, orada sadece 1,6 lt dizel motorlu 130 beygir güç seçeneğiyle satılıyor. Tipo Sedan’ın etiketi İtalya’da 16.200 euro. Orada 784 bin TL’ye alabildiğiniz aracı, biz iki katından fazla bir değerde 1.689.900 TL’ye sahip olabiliyoruz.

İSPANYA’DA İ20’DEN İKİ TANE ALINIYOR

Türkiye’de üretilen B sınıfı hatchback araç kategorisinde popüler bir model olan Hyundai i20, İspanya’da da rağbet görüyor. Segmentinde yılın ilk yarısında ülkedeki satış listelerinde yüksek sıralarda yer bulan i20’nin fiyatı İspanya’da 16.010 euro, yani yaklaşık 775 bin TL. Otomatik vitesli baz versiyonuna halkımız iki katından biraz az 1.436.000 TL ödemek durumunda.