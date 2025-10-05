Zamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUV

22 Eylül’de yayımlanıp, yürürlüğe iki ay içinde geçileceği belirtilen ithal araçlara ek gümrük vergisi çarşıyı karıştıracak.

Hibritlerde gümrüğe ilave yüzde 30 veya asgari 7 bin dolar, içten yanmalı motorlularda ise yüzde 25 veya 6 bin dolar ek yük gelecek. Ancak asıl zam elektriklilere. Getirilen yüzde 30 veya minimum 8.500 dolar vergi demek, elektrikli araç fiyatlarının 350-400 bin TL bandında artacağı anlamına geliyor.

Yapılan düzenleme AB ve serbest ticaret anlaşması kapsamının dışındaki ülkelerden ithal edilenlerin fiyatlarını etkileyecek. Bu da daha çok Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelenleri vuracak. Türkiye’de yılın ilk dokuz ayında yüzde 18 paya ulaşan elektrikli araçların çoğunluğu SUV gövde tipinde.

Zamdan önce en ucuz 10’u ise şöyle:

10- Skoda Elroq

Skoda Elroq

Haziran ayında ülkemizde satışa sunulan model, 204 beygir gücündeki motoruyla 543 km’den fazla menzil vadediyor. Bataryası 24 dakikada yüzde 10’dan 80’e hızlı sistemle şarj olabilirken günlük kullanımda pratik bir seçenek sunuyor. Geniş bir bagaj ve iç hacimdeki Elroq’da 13 inçlik multimedya ekran mevcut. Ekim ayı kampanyalı fiyatıysa 2.192.800 TL.

9- BYD Atto 3

BYD Atto 3

Geçen yıl BYD ve Türkiye hükümeti arasında 1 milyar dolarlık, Manisa’da 150 bin araç üretim kapasiteli bir yatırım anlaşması yapıldığı duyurulmuş ve 2026 sonunda yerli modellerin yollara çıkması umuluyordu. Ancak resmi söylemlere karşın sahada somut bir etkinlik henüz tam olarak görülmüyor. Yeni düzenlemeden nasibini nasıl alacağı henüz bilinmeyen markanın ülkemize getirdiği ilk modeli Atto 3 şimdilik 2.119.000 TL’den satılıyor.

8- Hyundai Kona Elektrik

Hyundai Kona Elektrik

156 beygir güç üreten motor taşıyan model şehir içinde 512 km, karma sürüşteyse 377 km menzile sahip. Hızlı şarjda 41 dakikada yüzde 10’dan 80’e ulaşabiliyor. 17 inç jantlar, 12,3 inç dokunmatik ekran özellikleri arasında. Aracın fiyatı 2.100.000 TL’den başlıyor.

7- Ford Explorer BEV

Ford Explorer BEV

Ford, bu listeye iki farklı modeliyle giriyor. Özgün tasarımıyla dikkat çeken Explorer, geniş bir iç hacim, akıllı saklama alanları ve ileri sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor. Birleşik 356, şehir içi 496 km menzile ulaşan aracın bataryası yüzde 10’dan 80’e hızlı şarjda 25 dakikada doluyor. 170 beygir gücündeki modelin fiyatı 2.050.600 TL.

6- Kia EV3

Kia EV3

2025 Dünya Yılın Otomobili Ödülü’nü alan model 204 beygirlik motor taşıyor. 4,3 metre uzunluğundaki aracın, 1 cm daha uzun bir kasa versiyonu daha var. Toplamda dört donanım seviyesi bulunan EV3’ün fiyatı 2.020.000 TL’den başlıyor.

5- Peugeot E-2008

Peugeot E-2008

Benzinli versiyonu da bulunan 2008’in elektriklisi 156 beygir gücünde ve ortalama 406 km menzil vadediyor. 30 dakikada şarj edilebilen aracın fiyatıysa 2.014.000 TL.

4- Ford Puma Gen-E

Ford Puma Gen-E

Tam şarjla ortalama menzili 353, şehir içindeyse 494 km olan model, yüzde 10’dan 80’e hızlı şarj süresinin 23,2 dakika olmasıyla öne çıkıyor. 19 inç jantlar ve 12 inç bilgi-eğlence ekranı gibi özellikleri bulunan aracın fiyatı 1.936.900 TL.

3- Togg T10X

Togg T10X

Yerli üretim olması nedeniyle getirilen yeni gümrük vergisinin avantaj sağlaması beklenen T10X, üç donanım seviyesinde banttan iniyor. Standart menzillisi Türkiye’de 1.862.000 TL’den satılıyor. Yakın zamanda Almanya’da da satışa sunulan modelin oradaki fiyatıysa 34.295 euro, yani yaklaşık 1.678.000 TL ile bizden 184 bin TL daha ucuz. En üst donanım versiyonsa Türkiye’dekine göre 352 bin lira daha ucuz kalıyor.

2- Opel Frontera Elektrik

Opel Frontera Elektrik

Hibrit ve elektrikli iki versiyonu bulunan model Mayıs ayında ülkemizde satışa çıkmıştı. Altı renk seçeneği bulunan araç ortalamada 301 km menzil sunuyor. 10 inçlik bilgi-eğlence ekranıysa rakiplerine göre daha küçük. Fiyatı 1.634.000 TL’den başlıyor.

1- Citroen e-C3 Aircross

Citroen e-C3 Aircross

1.588.000 TL etiketiyle ülkemizde satılan en ucuz elektrikli SUV olan aracın yanı sıra, Citroen’in bu alandaki diğer modellerinin de oldukça rekabetçi fiyatlara sahip olduğunu belirtmek gerekli. e-c4 x 2.039.000 TL’den satılırken, e-c4 de 2.057.000 TL’den alınabiliyor.