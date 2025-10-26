Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil

Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 750 bin adet olarak gerçekleşen sıfır otomobil satışının 200 bine yakını hibrit araçlardan geldi. Pazar payı yüzde 27’ye ulaşan hibrit otomobiller, bir yandan da her hafta yenilenen akaryakıt tabelalarına karşı en iyi savunmayı sağlıyor. Ülkemizde satılan en ucuz 10 hibrit otomobilin yarısını, bu teknolojinin öncü geliştiricisi Japon markalar oluşturuyor. Fiyatları 1,5 milyon ila 2 milyon TL arasında değişen modellerse şöyle sıralanıyor:

10- TOYOTA C-HR HYBRİD

Listenin tek yerli üretim modeli C-HR Hybrid’in fiyatı 1.995.000 TL’den başlıyor. Bazı araştırmalarda ciddi teknik arızalar çıkardığı yönünde eleştirilen modele ilişkin, Toyota kanadından yeni geliştirmeler yapıldığı açıklaması gelmişti. 1,8 lt hacimli motor taşıyan C-SUV sınıfındaki tam hibrit aracın 100 km’de ortalama benzin tüketimiyse 4,7 litre.

9- SUZUKİ VİTARA

Suzuki, Toyota ile birlikte iki ayrı modelle listede yer alıyor. 1,4 litre hacimli yarı hibrit motora sahip önden çekişli Vitara için nakit alım kampanyası kapsamında baz versiyonuna 1.985.000 TL talep ediliyor. Aracı çift renk seçeneği ile almak isterseniz fiyat farkı 40 bin TL. Vitara’nın karma yakıt tüketimi 5,7 litre olarak açıklanıyor.

8- RENAULT CAPTUR

B-SUV sınıfı araç sağladığı 160 beygir güçle öne çıkıyor. 1,3 litre hacimli yarı hibrit aracın yakıt tüketimi rakiplerinin üzerinde bir biçimde 100 km’de 6 litre seviyesinde. 1.900.000 TL’den başlayan fiyata sahip Captur, 4,2 metre uzunluğuna karşın 18 inçlik jantlarıyla heybetli bir görünüm sunuyor.

7- OPEL FRONTERA

Geçen Mayıs ayında yenilenen versiyonuyla ülkemizde satışa çıkan modelde toplamda 145 beygir güç üreten benzinli ve elektrikli iki motor kullanılıyor. İki donanım seviyesi bulunan Frontera’nın giriş versiyonunun etiketi 1.864.000 TL. Marka 150 bin TL için 12 ay vadede sıfır faizli kampanyayı da sürdürüyor.

6- FORD PUMA

1 litre hacimli motorundan 125 beygir güç alan Puma’nın düz viteslisi de bulunuyor. Ancak listeye rakipleriyle doğru kıyaslayabilmek için otomatik şanzımanlısıyla 1.839.800 TL’den başlayan fiyatla giriyor. Romanya’dan ithal edilen aracın ortalama yakıt sarfiyatıysa 5,7 litre düzeyinde.

5- FIAT 600

Geçen yıl elektrikli versiyonuyla birlikte pazara giren hibrit 600, 1.834.900 TL etiketle vitrinde yer alıyor. Stellantis markalarının B-SUV sınıfında kullandığı 1,2 litre hacimli motor taşıyan 600’ün yakıt tüketim verisiyse ortalamada 4,8 litre.

4- CİTROEN C3 AİRCROSS HYBRİD

Bir diğer Stellantis Grubu modeli olan araç, 4,39 metre uzunluğuyla C sınıfına yaklaşan ölçülere sahip. Mayıs ayında Türkiye pazarına giren model, Frontera ve 600 gibi aynı altyapıyı paylaştığı kardeş modellere karşın 1.798.000 TL’lik fiyatıyla daha rekabetçi kalıyor.

3- TOYOTA YARİS HYBRİD

Listenin ağırlığını SUV gövde tipli araçlar oluştursa da ilk üç sırada B sınıfı hatchback modeller yer alıyor. 1,5 litre hacimli tam hibrit Yaris’in fiyatı 1.771.500 TL. 100 km’de ortalama 3,9 litre yakıt tüketimiyle model oldukça iddialı.

2- HONDA JAZZ

Toyota ile beraber hibrit teknolojisinin öncü markalarından Honda’nın küçük sınıftaki temsilcisi Jazz yüksek beygir gücüyle rakiplerine fark atıyor. Ortalamada 4,5 litre yakıt sarf eden modelin fiyatı 1.695.000 TL’den başlıyor.

1- SUZUKİ SWİFT HİBRİT

En ucuz hibrit araçlar arasında zirveye oturan Swift, dokuz tek renk, dört çift renk seçeneğiyle sunuluyor. Özellikle şehir içi kullanımda pratiklik sağlayan yarı hibrit modelin karma yakıt tüketimi 4,8 litre düzeyinde. En düşük donanımda fiyatı 1.525.000 TL olurken, çift renk talep edilirse 30 bin TL daha isteniyor.