Sedat Kaya

Sedat Kaya

Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik

Yayınlanma:

Bir ülkenin ekranı kararırsa, o ülke artık kendi hikâyesini anlatamaz.
TELE 1’in yayını yarıda kesildiğinde, belki sadece bir belgesel girdi araya ama aslında susturulan şey bir kanal değil, hakikatin sesiydi.

Kutbun sessiz canlıları, bir kez daha Türkiye’nin ekranlarında belirdi.
Ama bu kez doğayı anlatmak için değil, sessizliği öğretmek için.
Bir zamanlar Gezi günlerinde beliren o masum kuş,
bugün otoriterliğin maskotu haline geldi.
Bir dönemin utancı, şimdi kayyum düzeninin simgesi.

TELE 1’e atanan kayyumun ilk işi haberi susturmak oldu.
Bu, sansürden de öte seyirlik bir susturma töreniydi.
Artık yasaklar gizlenmiyor, tersine sahneleniyor.
Tıpkı Roma arenalarında aslanların önüne atılan gladyatörler gibi,
burada da gazeteciler belgesel önüne atılıyor.

Böylece iktidar hem muhalif sesi kesiyor, hem de halkı penguenle avutuyor.
Çünkü penguen, kimseye soru sormaz.
Ne “neden?” der, ne “kime?” der.
Tam da istenen vatandaş modeli: Sessiz, beyaz, kayıtsız.

Türkiye, yavaş yavaş bir “Penguen Cumhuriyeti”ne dönüşüyor.
Ekranlar siyah beyaz, sesler kısık, yüzler donuk.
Basın özgürlüğü, kutuplarda donmuş bir fosil gibi.
Gazeteci artık mikrofon değil, adeta buz kazması taşıyor elinde
kurtarmaya çalıştığı şey, gerçeğin donmuş kalbi.

Ama biliyoruz ki,
Güneş doğar buz erir, ses geri döner, kelimeler yeniden konuşur.
Çünkü hiçbir penguen, gerçeği sonsuza kadar örtemez.

Tele 1’in ekranında o gece sadece bir belgesel yayınlanmadı,
bir ülkenin utancı canlı yayınlandı.
Basın özgürlüğü hâlâ nefes alabiliyorsa,
bu, soğuğa rağmen yürüyen birkaç “insan penguenin” cesareti sayesindedir.
Kutuplarda değil, Ankara’nın, İstanbul’un sokaklarında yürüyenler onlar.
Ellerinde mikrofon değil, vicdan tutanlar.

Ve biz onlara bakarken biliyoruz.

“Gerçek haberi penguenler değil, direnenler yazar.”

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladı

 23 Ekim 2025 Perşembe 22:02

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:56

Gölge etme

 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:46

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

 19 Ekim 2025 Pazar 22:14

Galatasaray'ın en büyük kazancını açıkladı: Bir yıldızın yeniden doğuşu

 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:12

Hakan için yeryüzü ağıdı

 16 Ekim 2025 Perşembe 14:53

Ay yine parlıyor yıldız yine ışıldıyor: Milli takım bize ne anlatıyor?

 14 Ekim 2025 Salı 23:56

Milli takım ışık saçtı: Maçın kahramanını açıkladı

 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:50

Bir ülkenin kalbi patladığında

 10 Ekim 2025 Cuma 11:32

Gerçek sanık sandalyesinde

 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:11
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Dehşet ifşa! "Roma'yı da İmamoğlu yakmış!"
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Eğitim sistemimiz hazır mı?
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Ataport’un sahibi Erkan eleştirilere yanıt verdi: ‘Hem kiramız arttı, hem alanımız küçüldü’
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Yargıdan ÖSYM’ye: Tercihlere dış müdahale var, ilk liste kabul edilsin
Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!
Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı
Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik
Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik
70 yaşındaki emekli bankacı sele böyle kapıldı! İzmir'deki sel felaketinin en acı anı kamerada
70 yaşındaki emekli bankacı sele böyle kapıldı! İzmir'deki sel felaketinin en acı anı kamerada
Özgür Erdursun haberi verdi: Maliyet fırtınası kapıda!
Özgür Erdursun haberi verdi: Maliyet fırtınası kapıda!