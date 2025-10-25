Dehşet ifşa! "Roma'yı da İmamoğlu yakmış!"

Kafasına bir sarık takıp Arap gibi giyinince, çok Müslüman ve hatta keramet sahibi şeyh zannedilen bir adam..

Oturmuş başına geleni anlatıyor:

“Gazze’ye ilk bomba düştüğü zaman huzurda ‘Yarabbi bunca milletin ölmesinin hikmeti nedir’ diye sordum. ‘Cennetimi dolduruyorum, sana ne” dedi.. Ne diyeceğim ben!”

Ortalık böyle varlıklarla dolu.

Kimileri gül memeli huriler ya da 70 yıl sürecek ziyafetlerle cenneti tasvir edip saf insanların aklını başından alıyor.

Kimileri böyle güncel meselelere dair Erdoğan’ı da rahatlatacak yorumlarla kalan aklı da karıştırıyor.

Hiçbiri de “yahu sen Allah’la nasıl konuştun” diye sormuyor.

Herhalde her mahalleye beş on “hoca” düşüyordur. Ve her birinin anlatacağı akıl ötesi birkaç masalı vardır.

*. *. *

Onlara asıl vahim masallar elbette “büyük adamlar” tarafından anlatılıyor ama..

Bir zamanlar FETÖ, günümüzde Saray medyasının anlattıklarını unutmadık.

Casusluk iddiası ile İmamoğlu, kampanya sorumlusu Necati Özkan ve her dem “şüpheli kişi” Merdan Yanardağ için başlatılan soruşturma mesela..

FETÖ döneminde onlarca kişiyi askerlik mesleğinden, sağlığından, hatta hayatından eden “ASKERİ CASUSLUK” davası kadar gayrı ciddi.. Hatta komik!

O zamanlar aralarında eski solcuların, kendilerini liberal demokrat olarak tanımlayanların ciddiye aldığı iddialar aslında çocuk bile kandıramazdı. Ne var ki “inanmak isteyene her masal gerçek geliyordu.”

Google’dan arayınca bulabildiğiniz arazi fotoğrafları.. Birkaç sahte tanık.. Ve iğrenç iddiaları.. Askeri Casusluk davası, uzun süre FETÖ + SARAY medyasının anlattıklarıyla gündem meşgul etti. Sonunda, vereceği zararı verip, bir hukuk garabeti olarak arşive kaldırıldı.

Bakalım şimdi İmamoğlu’nun ayağına takılmak istenen bu son pranga nasıl çözülecek? Savcılığın soruşturmaya dair açıklaması ÇOK KORKUNÇLU iddialarla dolu.

Mesela açık havada muhtemelen Boğaz keyfi yapan iki bakan ve yanındakilerin fotoğrafı gizlice çekilmiş!

Çekilmiş de ne mi olmuş!

Orasını henüz bilmiyoruz.

Bildiğimiz, savcılığın açıklamasındaki şu iddialar:

“Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu,.”

Soruşturma ne kadar sürer.. Dava ne zaman açılır.. Hukukun ve Saray medyasının kanıtlanmış gibi sunduğu iddialar nereye uzanır.. Erdoğan koltuğunda oturmaya devam edebilsin diye daha neler yapılır.. Göreceğiz!

Ne var ki bir konuda hüküm şimdiden verildi. Tele 1’e kayyum atandı.

Savcılığın bu konudaki açıklamasında;

“ TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan Merdan

Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği” vurgusu, sevgili arkadaşım Merdan’ın tutuklanma ihtimalini gösterdiği için tahribatın şimdiden çok büyük olacağı ortada.

*. *. *

“ *Hazinesini aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Mehmet Şimşek’e emanet etmiş..”

* Türkiye’deyken ödüllere boğulan Reza Sarraf yüzünden ABD’de Halk Bankası davasıyla eli kolu bağlanmış..

“ *Evinin fotoğraflarını çekti diye casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrail vatandaşını, İsrail cumhurbaşkanının bir telefonuyla serbest bıraktırmış..”

* Zaten Rahip Brunson vakasında da, bir gece ansızın cezaevinden çıkartıp özel uçakla ABD’ye yolculamış..

İktidar, şimdi bize casusluk masalı mı anlatacak!!!!

Gülecek halimiz kalmadı ama, eşi kadar dirençli, mücadeleci olduğuna tanıklık ettiğimiz Dilek İmamoğlu sosyal medya paylaşımında kara mizahı esirgemedi:

“ Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

Elbette tarih beklemeyecek. Bugüne kadar görülmedik düzeydeki zulmü, ihaneti noktalayacak.

Operasyonlarının sahiden trajikomik hale gelmesi bunu göstermiyor mu zaten!

Tabii hayatınızdan yıllar çalınmıyorsa! Gülemiyorsanız!

Kocaeli’ de kuyu tipi cezaevine diri diri gömdükleri Necati Özkan gibi:

"Bu sabah Kandıra’daki hücremde açtığım TV kanallarında, içinde adımın geçtiği yeni bir hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardı.

Medya mensuplarının paylaştığı kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dağıttığı “Bilgi Notu” doğrudan aleyhimde bir suçlama içermese de, benden herhangi bir ifade alınmadan adımın böylesine ciddi bir suçlamaya ve operasyona dahil edildiğinin kamuoyuna duyurulması sadece yeni bir hukuksuz itibar suikastı çabası değil, aynı zamanda soruşturma makamının ön yargılı olduğunun ve tarafsızlığının bulunmadığının kanıtıdır."