Galatasaray'a yıldız transferi yolda: Sarı-kırmızılılar dev kulüpleri atlattı
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesi yıldız ismi transfer etmek için masaya oturacak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in lideri Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray yıldız oyuncuyu istiyor

GALATASARAY'DAN RUBEN NEVES BOMBASI!

Galatasaray'da gündeme Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Ruben Neves geldi.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta sahayı kadrosuna katmayı çok istiyor.

Trabzonspor Galatasaraylı futbolcuyu istiyorTrabzonspor Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'dan ayrılıp yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Al Hilal'de yıllık 20 milyon euro kazanan Ruben Neves'i dev takımlar da istiyor.
Manchester United'ın ilgisini çeken Ruben Neves'i Newcastle United ve Tottenham'ın da istediği ifade edildi.

GALATASARAY DEV KULÜPLERİ ATLATIYOR

Ancak Galatasaray'ın dev kulüpleri atlatıp transferi bitirmek istediği aktarıldı.Transferde sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu yazıldı.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer için masaya oturacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal ile 21 maça çıkan ve 1829 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken 3 de gol pası verdi.
Portekizli oyuncu, Arabistan kariyerinde ikisi Suudi Süper Kupası, biri Arabistan şampiyonluğu ve Suudi Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

