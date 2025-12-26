Trabzonspor Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Yayınlanma:
Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor, Galatasaraylı futbolcuyu gündemine aldı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da kadro planlaması için çalışmalar devam ederken yaşanacak ayrılıklar da netleşmeye başladı.

Transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı

TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen Berkan Kutlu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Berkan Kutlu ile ilgileniyor.

berkan-kutlu-aa-2m5m-852558.webp

KONYASPOR’DA DEVREDE

Trabzonspor’un yanı sıra bir diğer Süper Lig ekibi Konyaspor’un da Berkan Kutlu’yu transfer etmek istediği biliniyor.

62 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 9 maça çıkan Berkan Kutlu, sadecec 62 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

