SON DAKİKA|Şile Belediyesi soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi!

SON DAKİKA|Şile Belediyesi soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP'li Şile Belediyesi'ne 23 Aralık'ta düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 15 kişi hakkında tutuklama talebi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 10 Temmuz’da ‘suç örgütü kurma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamaları ile Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişiden 5 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bu sabah (26 Aralık) Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha düzenledi.

Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktıTutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı

15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 kişiden 22'si gözaltına alındı. Bir kişinin ise zaten tutuklu olduğu bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltındaki 22 kişi Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından 5 kişi adli kontrol, 15 kişi ise tutuklamama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Öte yandan 2 şüpheli ise doktor raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı