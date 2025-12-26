SON DAKİKA|Şile Belediyesi soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 10 Temmuz’da ‘suç örgütü kurma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamaları ile Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişiden 5 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bu sabah (26 Aralık) Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha düzenledi.

Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı

15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 kişiden 22'si gözaltına alındı. Bir kişinin ise zaten tutuklu olduğu bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltındaki 22 kişi Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından 5 kişi adli kontrol, 15 kişi ise tutuklamama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Öte yandan 2 şüpheli ise doktor raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.