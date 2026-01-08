Tarih belli oldu: Motorine büyük indirim geliyor!

Tarih belli oldu: Motorine büyük indirim geliyor!
Yayınlanma:
ABD'nin Venezuela saldırısı sonrası küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları, Türkiye'de tabelaya indirim olarak yansıyacak. Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarında indirim yapılması öngörülüyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının seyri, döviz kurlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlesinin ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, iç piyasada motorin grubuna indirim olarak yansıması bekleniyor.

NE KADAR İNDİRİM BEKLENİYOR?

2021/10/26/benzin.jpg

NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 TL indirim yapılması planlanıyor.

Beklenen bu indirimle birlikte, büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:

ŞehirMevcut Tahmini Fiyat (Litre/TL)
İstanbul53,23 TL
Ankara54,23 TL
İzmir54,56 TL

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

2022/02/25/brand-petrol.jpg

Petrol piyasasındaki gerilemenin arkasında sadece jeopolitik hamleler değil, aynı zamanda küresel enerji dönüşümü de yatıyor. Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini şu başlıklarla özetliyor:

Arz Artışı Beklentisi: Önümüzdeki yıllarda petrol arzının artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Elektrikli Araç Talebi: Elektrikli otomobillere olan ilginin artması, fosil yakıtlara olan talebi uzun vadede aşağı çekiyor.

Yenilenebilir Enerji: Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması, petrol bağımlılığını azaltan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

