Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı

Yayınlanma:

Fenerbahçe taraftarı ona “tank” diyor ama gerçekte Milan Skriniar’ın sahadaki kimliği çelikten çok ağaç kokar. Çünkü soyadı gibi bir ustadır o.
Skriniar, Slovak dilinde marangoz, dolap yapan, işini sessizce ince ince işleyen demektir.

Bugün Fenerbahçe savunması dimdik ayakta duruyorsa, o direkleri diken, vidaları sıkan, çatıyı rüzgâra hazırlayan görünmez ustanın kim olduğunu biliyoruz.

Skriniar’ın oyununu izleyenler, onun stoperliği bir savunma sanatı değil, bir zanaat gibi ele aldığını fark eder.
Top rakipten çıktığı anda adımlarını ölçer, tıpkı bir marangozun yüzeyi kontrol edişi gibi.
Müdahalesi ne fazla serttir, ne eksik.
Her dokunuşu bir keski darbesi kararlılığındadır. Gereksiz hiçbir hamle yok, kusurlu hiçbir çizgi yok.

2024/11/08/hbfb.jpg

Fenerbahçe savunmasının gıcırtısız bir dolap gibi çalışması yakındır. Çünkü o dolabın menteşelerini, vidalarını, sabit noktalarını her maç yeniden ayarlayan biri var.

Bir marangozun ustalığı tezgâhın başında geçen saatlerle ölçülür. Skriniar’ın ustalığı sahadaki dakika sayısıyla.

95 günde 23 maç…
Hepsi 90 dakika.
Toplam 2070 dakika.

Bu sadece bir istikrar değil, bir işçilik manifestosu.

Fiziksel yükü kaldırmasının arkasında, tıpkı iyi bir ustanın sabahın ilk ışığıyla dükkânını açması gibi bir düzen var.
9 saat uyku, buz terapileri, esneme ritüelleri, karbonhidratla beslediği bir makine düzeni…
Vücudu bir alet çantası, zihni bir atölye.

Kaptanlık bazen bağırmak değildir. Bazen iyi bir marangoz gibi masanın altını sağlamlaştırmaktır.
Skriniar’ın soyunma odasında yaptığı tam olarak bu.
Gürültü yok, gösteriş yok, ama takımı ayakta tutan ana kiriş onun omzunda.

Slovakya Milli Takımı’nda da Fenerbahçe’de de liderlik onun için “süs” değil, işlev.

Mücadele ettiği her forveti, sanki atölyesine giren bir ham kütük gibi görür.
Onu durdurur, kontrol eder, şekillendirir.
Rakibin oyun akışını kesmek için ustaca atılmış bir adım, içe dönük bir baskı, son anda açılan bir omuz…
Hepsi bir marangozun sabrıyla yapılır.

Ve işin ilginci.
Rakip taraftarlar bile onun müdahalelerini izlerken o ahşap kokusunu hisseder:
“Burada bir usta var.”

