Ergün Atalay'dan iptal edilen diploma açıklaması: "Maçın sonuna bakacaksınız!"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyenlere seslenerek "Bakanlığınızı, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı alamazlar" sözlerine salondan "Aldılar" diye karşılık geldi. Atalay ise öğrencilerin bu sözlerine "3-4 tane alırlar ama maçın sonucuna bakacaksınız" diye karşılık verdi. İşte o salonda yaşananlar...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuştu.

"DİPLOMAYI ALAMAZLAR"

2023/05/01/ergun-atalay.jpg

Atalay, salonda yer alan akademisylenlere hitaben, "Hacettepe benim için de sizin için de saygın üniversitelerden bir tanesi. Bu salonda bulunan, öğretim üyesi, hukukçu, profesörler; kusura bakmayın hocam tarla kadar diplomanız var. Bizde öyle bir şey yok. Yani öyle bir tablo, o kadar önemli ki; bakanlığınızı alırlar, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı, unvanınızı alma imkanı hiç kimsenin yok."

"MAÇIN SONUNA BAKACAKSIN"

İmamoğlu'nun diploma davasından sonra gözaltı furyası! Ödüllü şair de gözaltına alındıİmamoğlu'nun diploma davasından sonra gözaltı furyası! Ödüllü şair de gözaltına alındı

Bu sözlerin ardından salondan yükselen "aldılar" seslerine Ergün Atalay şöyle yanıt verdi: "Alamazlar abi, 3 kişiyi yaparlar 4 kişi yaparlar sonra öyle olmaz, maçın sonuna bakacaksın" diye karşılık verdi.

İMAMOĞLU'YLA BİRLİKTE 28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

ekrem-imamoglu-2-1.jpg

13 Ağustos'ta İstanbul Üniversitresi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, üniversitelere gönderdiği yazıda, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin “yatay geçişlerinin usulsüz olduğu” gerekçesiyle lisans diplomalarını iptal etmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

