İmamoğlu'nun diploma davasından sonra gözaltı furyası! Ödüllü şair de gözaltına alındı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün üçüncü duruşması görülen diploma davasının ardından gözaltı furyası başladı. İmamoğlu'nun duruşmadaki ses kaydını paylaştığı gerekçe gösterilerek tutuklananlar arasında ödüllü şair Oğulcan Kütük de yer alıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hakkında açılan davalardan birisi de üniversite diploması davası. İmamoğlu ve CHP, diploma iptalinin asıl nedeninin cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi olarak ifade ediyor.

Dün Silivri'de görülen davanın üçüncü duruşmasından da erteleme kararı çıktı. İmamoğlu'nun 'çok yazık' olarak ifade ettiği, CHP'nin 'beraat bekliyoruz' dediği duruşmanın ardından yargılama devam ederken alınan ses kayıtları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN ARDINDAN GÖZALTI FURYASI: ÖDÜLLÜ ŞAİR DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın başlamasının ardından sosyal medyada 'gözaltına alınıyorum' ifadeli paylaşımlar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük de yer alıyor.

sair.jpg

Diken'in ulaştığı Kütük'ün avukatı Ekrem Sürer, müvekkilinin TCK 286'dan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. TCK Madde 286 ise şöyle:

"Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Ödüllü şair Kütük'ün yanı sıra sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlar yapan 'katniss' kullanıcı adlı bir vatandaş da gözaltına alınanlar arasında.

whatsapp-image-2025-12-09-at-10-45-42.jpeg

SES KAYDINA RT ATTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

'Katniss' kullanıcı adlı hesabın sahibinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Rojhat Tunç tarafından bir açıklama yapıldı. Arkadaşlarının gözaltına alınma gerekçesinin İmamoğlu'nun duruşmadaki ses kaydını RT (yeniden paylaşım) olduğunu ifade eden Tunç, bunun bir suç olmadığını ifade etti:

  • Arkadaşımızın İmamoğlu’nun ses kaydını içeren paylaşıma RT yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı söyleniyor. Bu bir suç değil de gerekçe ne olursa olsun gözaltı için sabah 4’te kapılarımıza dayananlar kaybedecek, arkadaşımızı serbest bırakın.

ekran-goruntusu-2025-12-09-113534.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

