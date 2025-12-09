İmamoğlu'nun diploma davasından sonra gözaltı furyası! Ödüllü şair de gözaltına alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hakkında açılan davalardan birisi de üniversite diploması davası. İmamoğlu ve CHP, diploma iptalinin asıl nedeninin cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi olarak ifade ediyor.

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı

Dün Silivri'de görülen davanın üçüncü duruşmasından da erteleme kararı çıktı. İmamoğlu'nun 'çok yazık' olarak ifade ettiği, CHP'nin 'beraat bekliyoruz' dediği duruşmanın ardından yargılama devam ederken alınan ses kayıtları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son Dakika | İmamoğlu'nun 'diploma' davasında ses kayıtlarına soruşturma

SORUŞTURMANIN ARDINDAN GÖZALTI FURYASI: ÖDÜLLÜ ŞAİR DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın başlamasının ardından sosyal medyada 'gözaltına alınıyorum' ifadeli paylaşımlar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük de yer alıyor.

Diken'in ulaştığı Kütük'ün avukatı Ekrem Sürer, müvekkilinin TCK 286'dan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. TCK Madde 286 ise şöyle:

"Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Ödüllü şair Kütük'ün yanı sıra sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlar yapan 'katniss' kullanıcı adlı bir vatandaş da gözaltına alınanlar arasında.

SES KAYDINA RT ATTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

'Katniss' kullanıcı adlı hesabın sahibinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Rojhat Tunç tarafından bir açıklama yapıldı. Arkadaşlarının gözaltına alınma gerekçesinin İmamoğlu'nun duruşmadaki ses kaydını RT (yeniden paylaşım) olduğunu ifade eden Tunç, bunun bir suç olmadığını ifade etti: