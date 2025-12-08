Son Dakika | İmamoğlu'nun 'diploma' davasında ses kayıtlarına soruşturma

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de görüldü.

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı

DURUŞMA 16 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Diplomasının iptal edilmesini 'kumpas' olarak nitelendiren İmamoğlu'nun duruşması, 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu verilen karara sesli bir şekilde 'çok yazık' diyerek tepkisini gösterdi. Hakim karar yazdırmadan salondan ayrıldı.

İKTİDAR MEDYASI HEDEF ALINCA HAKİM DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak eleştirilmişti.

HSK’nın 28 Kasım’da yayımlanan mazeret ve yetki kararnamesiyle Doğan’ın Kahramanmaraş’a atandığı, kararname öncesinde ise söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı.

SES KAYDINA SORUŞTURMA

İmamoğlu'nun bugün görülen duruşmasında, İmamoğlu'nun görüntü ve ses kaydının alınarak X sosyal medya platformunda paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık, daha önce de cadde, sokak ve metrolarda İmamoğlu'nun resimlerinin yer aldığı afişleri kaldırma girişiminde bulunmuş, daha önceki duruşmalarda alınan görüntü kayıtları hakkında da soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.