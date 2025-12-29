Döşemealtı Belediyesi operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Döşemealtı Belediyesi operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Antalya'da CHP2li Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik, 'çöp konteyneri alımı ihalesi' kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı 'Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı' ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinen 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER ŞÖYLE

  • Murat Çelik
  • Şaban Ünar
  • Mehmet Kala
  • Durali Altun

KAMU ZARARI İDDİASI

Savcılığın dosyasında yer alan iddialara göre 6 Eylül 2023’te açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihalenin, Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği belirtildi. İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ve buna bağlı olarak kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

Dosya içine giren İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

