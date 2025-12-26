Döşemealtı Belediyesi'nden operasyon açıklaması!

Döşemealtı Belediyesi'nden operasyon açıklaması!
Yayınlanma:
Antalya’da CHP yönetimindeki Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından belediyeden resmi açıklama geldi. Belediye, gözaltıların 2023 yılında yapılan bir çöp konteyneri ihalesindeki usulsüzlük iddialarına dayandığını duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Döşemealtı Belediyesi’nde 10 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin belediye yönetimi, sürece dair detayları içeren bir açıklama yayımladı.

"SORUŞTURMA 2023 YILINDAKİ İHALE NEDENİYLE BAŞLATILDI"

Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, soruşturmanın odağındaki konunun 6 Eylül 2023 tarihinde, dönemin yönetimi tarafından gerçekleştirilen "galvanizli çöp konteyneri alım ihalesi" olduğu belirtildi.

Son dakika! Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltına alındı!Son dakika! Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltına alındı!

Belediye tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda, belediyemizde, 06.09.2023 tarihinde dönemin yönetimi tarafından gerçekleştirilen' galvanizli çöp konteyner alım ihalesi' işlemlerinde tespit edilen olumsuzluklar nedeni ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında o tarihteki ihale kabul komisyonu üyeleri ve kontrol görevlilerinden oluşan, bir kısmı emekli olmuş, bir kısmının da halihazırda belediyemiz çalışanlarından, toplam 10 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır."

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

