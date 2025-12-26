Döşemealtı Belediyesi'nden operasyon açıklaması!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Döşemealtı Belediyesi’nde 10 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin belediye yönetimi, sürece dair detayları içeren bir açıklama yayımladı.

"SORUŞTURMA 2023 YILINDAKİ İHALE NEDENİYLE BAŞLATILDI"

Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, soruşturmanın odağındaki konunun 6 Eylül 2023 tarihinde, dönemin yönetimi tarafından gerçekleştirilen "galvanizli çöp konteyneri alım ihalesi" olduğu belirtildi.

Son dakika! Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltına alındı!

Belediye tarafından yapılan açıklama bu şekilde: