Son dakika! Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltına alındı!

Son dakika! Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltına alındı!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Antalya Döşemealtı Belediyesine operasyon... 10 kişi gözaltına alındı!

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediyesinin ardından, son operasyon Antalya’da gerçekleştirildi.

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİNE OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP yönetimindeki Döşemealtı Belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmada, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı ve bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına neden olunduğu iddia edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu iddialar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, kamu zararına yol açtıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

