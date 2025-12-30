Yılmaz Büyükerşen siyasete veda etti

Yılmaz Büyükerşen siyasete veda etti
Yayınlanma:
Eskişehir'in eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Mihalıççık'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yunus Emre Onur Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BÜYÜKERŞEN’E ÖDÜL VERİLDİ

Törende, 25 yıl boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de hem akademik çalışmaları hem de belediyecilik ve Yunus Emre'ye dair katkıları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü.

SİYASETE VEDA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ödülünü aldıktan sonra kürsüye gelen Yılmaz Büyükerşen, yaptığı konuşmada aktif siyaseti bıraktığını resmen duyurdu. Büyükerşen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

‘Yılmaz Büyükerşen hakkında 19 yıla kadar hapis isteniyor’ iddiası‘Yılmaz Büyükerşen hakkında 19 yıla kadar hapis isteniyor’ iddiası

Yılmaz Büyükerşen'in yerine kayyum atandıYılmaz Büyükerşen'in yerine kayyum atandı

'ŞU ANDAN İTİBAREN DUYURUYORUM'

Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Siyaset
Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti
Erdoğan ve Fidan’a Rum daveti
Döşemealtı Belediyesi operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Döşemealtı Belediyesi operasyonunda 4 kişi tutuklandı