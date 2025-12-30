Yılmaz Büyükerşen siyasete veda etti

Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yunus Emre Onur Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BÜYÜKERŞEN’E ÖDÜL VERİLDİ

Törende, 25 yıl boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de hem akademik çalışmaları hem de belediyecilik ve Yunus Emre'ye dair katkıları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü.

SİYASETE VEDA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ödülünü aldıktan sonra kürsüye gelen Yılmaz Büyükerşen, yaptığı konuşmada aktif siyaseti bıraktığını resmen duyurdu. Büyükerşen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

'ŞU ANDAN İTİBAREN DUYURUYORUM'