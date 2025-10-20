Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yok

HALKTV.COM.TR - ÖZEL HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü liderliğiyle suçlanan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un isimleri de itirafçı beyanlarında yer aldı.

Kuruluşundan itibaren 'suç örgütü' olarak tanımlandı: Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'li belediyeler üzerinden soruşturuldu

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yok

İki milletvekili için savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ayrı ayrı “halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YETKİSİ YOK AMA FEZLEKE HAZIRLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri hakkında fezleke hazırladığını ve bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini belirtti ancak yasal olarak İstanbul Başsavcılının, milletvekilleri hakkında fezleke hazırlama yetkisi bulunmuyor. Bu yetki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nda bulunuyor.

FEZLEKEYİ ANKARA HAZIRLAYABİLİR

İstanbul’daki savcılık yalnızca elindeki bilgi ve belgeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderebiliyor. Ankara’daki özel büro ise kendisine ulaşan bilgi, belge ve delilleri inceleyerek, yeterli bulgulara ulaşılması durumunda milletvekilleri hakkında soruşturma açarak fezleke hazırlayabilir.

FEZLEKE SÜRECİ

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yaptığı inceleme sonucunda yeterli bulguya ulaşması durumunda milletvekilleri hakkında soruşturma açarak fezleke hazırlayabilir. Hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilir. TBMM’de dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderilir.