Kuruluşundan itibaren 'suç örgütü' olarak tanımlandı: Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'li belediyeler üzerinden soruşturuldu

HALKTV.COM.TR - ÖZEL

İddianamede, söz konusu yapılanmanın bir şirketler topluluğu gibi başlayıp sonradan suça bulaşmadığı; en başından itibaren “suç işlemek amacıyla kurulduğu” ifade edildi. TCK 220’de tanımlanan suç örgütü şartlarının (en az üç kişi, hiyerarşi, suç işleme amacı, araç-gereç, süreklilik) bu yapıda bulunduğu savcılıkça vurgulandı.

Örgütün büyüme stratejisi kamu kaynaklarına dayanıyordu. Temizlik, yemek, ulaşım ve taşeronluk alanlarındaki ihaleler üzerinden milyonlarca lira toplandığı, paraların bir kısmının rüşvet dağıtımında, bir kısmının da örgüt kasasında tutulduğu iddia edildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yok

İHALE İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA GENİŞ

Resmî kayıtlara göre Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinin yalnızca muhalefet belediyeleriyle değil; 99 AKP’li belediye, 27 MHP’li belediye, 21 kayyım belediyesi ve 132 kamu kuruluşu ile de ihale ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Yani kamu ihaleleri örgütün ilk adımı ve en önemli büyüme aracı oldu.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

SORUŞTURMA SADECE CHP’Lİ BELEDİYELERLE SINIRLI

Buna karşın, savcılığın yürüttüğü soruşturma yalnızca CHP’li belediyeler üzerinden şekillendirildi. İddianamede, CHP’li belediyelerle yapılan işler detaylandırılırken; aynı şirketlerin yıllar boyunca ihale aldığı AKP’li, MHP’li belediyeler ve kamu kurumları soruşturma dışında bırakıldı.