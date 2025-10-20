Kuruluşundan itibaren 'suç örgütü' olarak tanımlandı: Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'li belediyeler üzerinden soruşturuldu

Kuruluşundan itibaren 'suç örgütü' olarak tanımlandı: Aziz İhsan Aktaş sadece CHP'li belediyeler üzerinden soruşturuldu
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “örgüt lideri” sıfatıyla suçlanan Aziz İhsan Aktaş hakkında çarpıcı iddialar yer aldı. Savcılığın anlatımına göre Aktaş, 2016’dan itibaren kurulan ve farklı isimler üzerine devredilen şirketler aracılığıyla kamu kaynaklarına yöneldi.

HALKTV.COM.TR - ÖZEL

İddianamede, söz konusu yapılanmanın bir şirketler topluluğu gibi başlayıp sonradan suça bulaşmadığı; en başından itibaren “suç işlemek amacıyla kurulduğu” ifade edildi. TCK 220’de tanımlanan suç örgütü şartlarının (en az üç kişi, hiyerarşi, suç işleme amacı, araç-gereç, süreklilik) bu yapıda bulunduğu savcılıkça vurgulandı.

Örgütün büyüme stratejisi kamu kaynaklarına dayanıyordu. Temizlik, yemek, ulaşım ve taşeronluk alanlarındaki ihaleler üzerinden milyonlarca lira toplandığı, paraların bir kısmının rüşvet dağıtımında, bir kısmının da örgüt kasasında tutulduğu iddia edildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yokAziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yok

İHALE İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA GENİŞ

Resmî kayıtlara göre Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinin yalnızca muhalefet belediyeleriyle değil; 99 AKP’li belediye, 27 MHP’li belediye, 21 kayyım belediyesi ve 132 kamu kuruluşu ile de ihale ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Yani kamu ihaleleri örgütün ilk adımı ve en önemli büyüme aracı oldu.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandıSon dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

SORUŞTURMA SADECE CHP’Lİ BELEDİYELERLE SINIRLI

Buna karşın, savcılığın yürüttüğü soruşturma yalnızca CHP’li belediyeler üzerinden şekillendirildi. İddianamede, CHP’li belediyelerle yapılan işler detaylandırılırken; aynı şirketlerin yıllar boyunca ihale aldığı AKP’li, MHP’li belediyeler ve kamu kurumları soruşturma dışında bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Siyaset
Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı
Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı
Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor
Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor