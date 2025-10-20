Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 19 kişi 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. 7 belediye başkanı dahil 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla iddianamede yer aldı.

Son Dakika | Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilk tepki

Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı! Dosya UYAP'ta kapandı

AKTAŞ'IN 7 ASIR HAPSİ İSTENİYOR AMA OTEL OTEL GEZİYOR

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan kısa bir süre sonra 'itirafçı' olan ve ev hapsi ile tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi de kısa bir süre sonra kaldırıldı. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt lideri olduğu belirtilerek, tam 82 farklı eylemden sorumlu tutuldu. Aktaş'ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık, Aktaş'ın 704 yıl hapsini isterken, Aktaş'ın örgüt lideri olarak kabul edilmesine rağmen elini kolunu sallayarak otel otel gezmesi, akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede 13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın malvarlıklarına el konulması talep edildi. İddianamede Akpolat'ın, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA 18 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Savcılık, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

ADANA VE ADIYAMAN BAŞKANLARINA 12’ŞER YIL CEZA İSTENDİ

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANINA 9 YIL İSTENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI

31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor.

CHP'Lİ İKİ MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE

Savcılık iddianamede ayrıca CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un rüşvet aldığını iddia ederek, her iki milletvekili hakkında fezleke düzenledi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE "ŞÜPHELİ"

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş'ın da “resmi belgede sahtecilik” suçundan cezalandırılması istendi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması sonucunda 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Rüşvet Alma", "Rüşvet Vermek", "Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme", "Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Haksız Mal Edinme" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" suçlarından 20/10/2025 tarihinde iddianame düzenlenmiş olup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI İSTENDİ

İddianamede şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" (TCK 220/1), 42 farklı fiilden "İhaleye Fesat karıştırma" (TCK 235/1 ve 235/3.b), 4 farklı fiilden "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" (TCK 236/1), 5 farklı fiilden "Resmi Belgede Sahtecilik" (TCK 204/2), 21 farklı fiilden "Özel Belgede Sahtecilik" (TCK 207/1), "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" (TCK 158/1-e), 10 farklı fiilden "Rüşvet Verme" (TCK 252/1), "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" (TCK 282) ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" ( Vergi Usul Kanunu 359/b) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

6 BELEDİYE BAŞKANINA 'RÜŞVET VE FESAT' SUÇLAMASI

Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "İhaleye Fesat karıştırma" (TCK 235/3.b) ve "Rüşvet Alma" (TCK 252/6) suçlarından, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "İhaleye Fesat karıştırma" (TCK 235/3.b) ve 2 farklı fiilden "Özel Belgede Sahtecilik" (TCK 207/1) suçlarından, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in "Rüşvet alma" (TCK 252/2) suçundan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın "Rüşvet alma" (TCK 252/2) suçundan, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Rüşvet alma" (TCK 252/2) suçundan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Rüşvet alma" (TCK 252/2) suçundan,

AKPOLAT'A 26 AYRI 'İHALEYE FESAT' SUÇLAMASI

Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın, "Suç Örgütüne Üye Olma" (TCK 220/2), 26 farklı fiilden "İhaleye Fesat karıştırma" (TCK 235/1 ve 235/3.b), 3 farklı fiilden "Resmi Belgede Sahtecilik" (TCK 204/2), 19 farklı fiilden "Özel Belgede Sahtecilik" (TCK 207/1), "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" (TCK 158/1-e), 4 farklı fiilden "Rüşvet Alma" (TCK 252/1), "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" (TCK 282) ve "Haksız Mal Edinme" (3628 sy Kanun madde 13) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilmiştir.