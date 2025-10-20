Son Dakika | Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilk tepki

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilk tepkiyi Ankara'da gösterdi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü ile ilgili açılan soruşturmanın iddianamesi hazırlandı.

İddianamede Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan CHP Lideri Özgür Özel, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine rağmen serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın durumuna tepki gösterdi.

Özel, "(Aziz İhsan Aktaş)Yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş, örgüt kurmuş dışarıda, güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor serbestçe geziyor ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır, Adana Belediye Başkanı bir satır, Seyhan Belediye Başkanı bir satır, Ceyhan Belediye Başkanı bir satır... Bir de ne işleri var bunların İstanbul'da bu işlerin yeri kendi memleketleridir onu orada tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık. Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi görebildik" dedi.

"BU İŞİN BAHANESİ KALMAMIŞTIR"

"Bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor, deliller tartışılacak, savunmalar olacak, iftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracak" ifadelerini kullanan Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Sadece özgürlük karşılğında 'şunu imzala çık' dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bu işin bahanesi kalmamıştır. Bütün deliller toplanmıştır, iddianameye yazılmıştır. Tutuksuz yargılama esastır, kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Bıraktığınızda koşa koşa Zeydan Karalar'ın gideceği yer Adana'ya hizmet etmektir."
  • "Bütün deliller toplandıktan sonra, neredeyse bir yıldır bu dosyadan değil esas olarak kayyum dosyasından tutuklu olup konjektür gereği oradan tutukluluğu kaldırılırken buradan yedekleme için içeriye sokulan Ahmet Özer hakkında iddia ortadadır. Belediye oradadır, Esenyurt hizmet beklemektedir ve tensiple birlikte tahliye ve tutuksuz yargılama adaletin, vicdanın, ahlakın gereğidir. Tüm belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MUSSOLI'Nİ BENZETMESİ

CHP'li belediye başkanlarına yönelik yürütülen davanın devrik İtalyan diktatör Benito Mussoli'nin ön infaz yöntemiyle sürdürüldüğünü belirten Özel, son olarak şunları söyledi:

  • "Hodri meydan orada iddialar ortaya konulacak, savunmalar yapılacak. Deliller tartışılacak eğer yüce heyet suçlu bulsa bile kesinleşmeyecek istinafa gidecek, yargıtaya gidecek. 1 yıldır yapılan zulüm durmalı. Yargılama yapılmalı beraat eden etmeli ve burada artık daha fazla Mussoli'nin 'ön infaz yöntemi' ile bu tutukluluklar sürdürülmemelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

