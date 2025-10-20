Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yok

Suç örgütü lideri olduğu belirtilen ve 704 yıl hapsi istendiği halde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezebilen itirafçı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, etkin pişmanlıktan yararlanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in ifadesinde 'rüşvet alındığı iddia edilen' tarihler yerine üç nokta konulması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiği halde elini kolunu sallayarak otel otel gezen ve hatta 'bilirkişi gibi' televizyon kanallarına dahi çıkarılan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

9 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR

İddianamede Aktaş'ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında cezalandırılması talep ediliyor.

SAVCIYA GÖRE 'RÜŞVET' VAR AMA 'TARİH' YOK

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in beyanına da yer verildi.

Ozan İş'in iddianameye yansıyan ifadelerinin birçok bölümünde tarihler yazılmadı. Tarihlerin yazılı olması gereken kısımlar "..." şeklinde üç nokta konularak boş bırakıldı.

ALINDIĞI İDDİA EDİLEN PARALARIN NE ZAMAN ALINDIĞI CEVAPLANMADI

578 sayfalık iddianamede, Ozan İş'in beyanlarının bulunduğu sayfalarda rüşvet alındığı iddia edilen iş insanlarından alındığı iddia edilen paralar ve yapıldığı öne sürülen işlemler yer alırken, alındığı iddia edilen paraların ve yapıldığı öne sürülen işlemlerin ne zaman alınıp, yapıldığı yanıtsız kaldı.

Üç nokta ile tarihlerin verilmediği ifadelerden bazıları şöyle:

“ÖZ-AK Gayrimenkul’den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayrı resmi para alışverişi ... tarihleri arasında 12.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda... Rıza Akpolat’a verilmek üzere teslim alınmıştır.”

“Mandarin Hotel işletme ruhsatı verilmesi kapsamında (kaçak yapı olduğu halde) ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek... 750.000 dolar gayrı resmi para teslim alınıp... Rıza Akpolat’a sevk edilmiştir.”

“ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda ... 300.000 dolar gayrı resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat’a teslim edilmiştir.”

“Bayer - Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi’nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4.000.000 dolar gayrı resmi para alınmış, ... ayları içinde Rıza Akpolat’a teslim edilmiştir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

