İktidar medyası günlerce üstünde tepinmişti iddianamede delil bulunamadı: Tekne Akpolat’ın değilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç örgütü lideri itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik hazırlanan iddianamede, iktidara yakın gazeteciler tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu iddia edilen Consent-24 adlı teknenin, Akpolat'a ait olmadığı ortaya çıktı.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

İKTİDAR MEDYASI GÜNLERCE KONUŞMUŞTU

Akpolat'a ait olduğu öne sürülen Consent-24 isimli teknenin, aslında Akpolat'a ait olmadığı, Uğur Küçük'ün ifadesinde ortaya çıktı. Küçük'ün iddianamede yer alan ifadesine göre söz konusu teknenin sahibi kendisi.

İFADEDEN BİR GÜN SONRA YAPILDI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, tekneyle ilgili yayınladığı haberinde, "4 kabini olan, 24 metre uzunluğundaki ‘Consent 24’ adlı tekne savcılığın dikkatinden kaçmadı. İngilizce ‘Consent’ kelimesinin Türkçe karşılığının ‘Rıza’, 24 rakamının da Akpolat’ın memleketi Erzincan'ın plakası olması, ihbarın doğruluğunu güçlendirdi. Savcılık, ‘Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle farklı kişiler üzerine tekne aldığı, gerçeği gizlediği’ yönünde tutanak düzenledi" ifadelerini kullanmıştı.

3 Eylül'de savcılığa ifade veren Uğur Küçük, Akpolat’ın tekneyle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Bu ifade ise resmi olarak kayıtlara girdi. Yeni Şafak'ın, söz konusu tekne ile Akpolat’ı, Küçük’ün ifadesinden bir gün sonra ilişkilendirmesi dikkat çekti.

"CONSEPT 24 OLACAKTI, HARF HATASI YAPILDI"

Uğur Küçük 3 Eylül tarihli ifadesinde şunları söyledi:

“Aldığımda teknenin adı Celebration 1'di. Teknenin adını Concept 24 yapacaktım ancak harf hatasından dolayı Consent 24 oldu. Tekrar ismini değiştirmek külfetli olduğu için ismini değiştirmedim. Consent kelimesinin Türkçe mealinin Rıza olduğunu dahi sonradan öğrendim. 24 sayısının Erzincan plakasıyla alakası yoktur. Tekne 22 metredir. Teknenin boyuyla ilgili olarak yuvarlama yapılmıştır. Yat turizmde genelde teknelerin boyları bazı sayılara yuvarlanır.”

MASAK’TAN RAPOR BEKLENİYOR

Rıza Akpolat ile ilişkilendirilen ancak ilgisinin olmadığı ortaya çıkan tekneye soruşturma kapsamında el konulmuştu. İddianamede, tekneyle ilgili Mali Suçları Araştırma Komisyonu'na (MASAK) yazı yazıldığı ancak araştırmanın henüz tamamlanmadığı da belirtildi. Soruşturma 2024 yılında başlamış olmasına rağmen tekneyle ilgili iddianame aşamasında dahi herhangi bir raporun hazırlanamamış olması da dikkat çekti.