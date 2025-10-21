Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok

Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. İddianameye göre Aziz İhsan Aktaş örgütün lideri. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat hakkında örgüt üyeliğinden de ceza isteniyor. Ancak iddianamenin örgüt üyeleri listesinde, Akpolat’ın adı yer almıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası istendi. Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 42 kez ayrı ayrı ‘ihaleye fesat karıştırma’ 4 kez ayrı ayrı ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, 5 kez ayrı ayrı ‘resmi belgede sahtecilik’ 21 kez ayrı ayrı ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ 10 kez ayrı ayrı ‘rüşvet verme’ ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması isteniyor.

aziz-ihsan-aktas-1-1100x650-1.webp

RIZA AKPOLAT'IN ADI ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDA YER ALMIYOR

Aziz İhsan Aktaş'ın kurucusu olmakla suçlandığı ve tutuksuz yargılandığı dosyanın tutukluları arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor. Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi isteniyor. ‘Suç örgütüne üye olma, 26 kez ayrı ayrı ihaleye fesat karıştırma, 3 kez ayrı ayrı resmi belgede sahtecilik, 19 kez ayrı ayrı özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, 4 kez ayrı ayrı rüşvet alma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yokAziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yok

26 ÖRGÜT ÜYESİ VAR AMA AKPOLAT BUNLAR ARASINDA YER ALMIYOR

İddianamede örgüt üyesi listesinde 26 kişi bulunuyor. Bu listede, örgüt üyeliğinden cezalandırılması istenen Rıza Akpolat yer almıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Saray'da şok üstüne şok
Saray'da şok üstüne şok
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu