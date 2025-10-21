Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası istendi. Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 42 kez ayrı ayrı ‘ihaleye fesat karıştırma’ 4 kez ayrı ayrı ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, 5 kez ayrı ayrı ‘resmi belgede sahtecilik’ 21 kez ayrı ayrı ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ 10 kez ayrı ayrı ‘rüşvet verme’ ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması isteniyor.

RIZA AKPOLAT'IN ADI ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDA YER ALMIYOR

Aziz İhsan Aktaş'ın kurucusu olmakla suçlandığı ve tutuksuz yargılandığı dosyanın tutukluları arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor. Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi isteniyor. ‘Suç örgütüne üye olma, 26 kez ayrı ayrı ihaleye fesat karıştırma, 3 kez ayrı ayrı resmi belgede sahtecilik, 19 kez ayrı ayrı özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, 4 kez ayrı ayrı rüşvet alma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması isteniyor.

26 ÖRGÜT ÜYESİ VAR AMA AKPOLAT BUNLAR ARASINDA YER ALMIYOR

İddianamede örgüt üyesi listesinde 26 kişi bulunuyor. Bu listede, örgüt üyeliğinden cezalandırılması istenen Rıza Akpolat yer almıyor.