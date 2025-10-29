Asgari ücretin saatine zam yapıldı!

Almanya Bakanlar Kurulu, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin kademeli olarak artırılmasına onay verdi. Buna göre, mevcut 12,82 euro olan asgari ücret 2026 yılı başında 13,90 euroya (yaklaşık 680 TL), 2027 itibarıyla ise 14,60 euroya çıkarılacak.

Asgari ücret 2026'da ne kadar olur?

ZAM TEKLİFİNE HÜKÜMETTEN ONAY

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artış kararının Asgari Ücret Komisyonu’nun 27 Haziran’da sunduğu teklife uygun şekilde kabul edildiği bildirildi. Komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor ve hükümetin öneri üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor.

6,6 MİLYON ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), söz konusu artıştan yaklaşık 6,6 milyon çalışanın yararlanacağını tahmin ediyor. Almanya’da yasal asgari ücret ilk kez 2015 yılında yürürlüğe girmiş, o dönem saat başına 8,50 euro olarak belirlenmişti.

Asgari ücret ne kadar olur? İşte senaryolar...

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, seçim kampanyaları sırasında asgari ücretin 15 euroya çıkarılmasını savunurken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise Asgari Ücret Komisyonu’nun bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.

İSTİHDAM ENDİŞESİ VE MALİYET ARTIŞI

Maaş artışının şirketlerin maliyetlerini 2026’da yaklaşık 2,18 milyar euro, 2027’de ise 3,44 milyar euro yükselteceği öngörülüyor. Hükümetin kararına eleştirel yaklaşanlar ise, bu artışın istihdamı riske atabileceğini ve işletmelerin yeni personel alımında temkinli davranmasına yol açabileceğini belirtiyor.