Asgari ücretin saatine zam yapıldı!

Asgari ücretin saatine zam yapıldı!
Yayınlanma:
Almanya'da saatlik asgari ücrete zam yapıldı. Böylece ülkede bir saat çalışmanın karşılığı en az 680 lira oldu.

Almanya Bakanlar Kurulu, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin kademeli olarak artırılmasına onay verdi. Buna göre, mevcut 12,82 euro olan asgari ücret 2026 yılı başında 13,90 euroya (yaklaşık 680 TL), 2027 itibarıyla ise 14,60 euroya çıkarılacak.

Asgari ücret 2026'da ne kadar olur?Asgari ücret 2026'da ne kadar olur?

ZAM TEKLİFİNE HÜKÜMETTEN ONAY

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artış kararının Asgari Ücret Komisyonu’nun 27 Haziran’da sunduğu teklife uygun şekilde kabul edildiği bildirildi. Komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor ve hükümetin öneri üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor.

6,6 MİLYON ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), söz konusu artıştan yaklaşık 6,6 milyon çalışanın yararlanacağını tahmin ediyor. Almanya’da yasal asgari ücret ilk kez 2015 yılında yürürlüğe girmiş, o dönem saat başına 8,50 euro olarak belirlenmişti.

Asgari ücret ne kadar olur? İşte senaryolar...Asgari ücret ne kadar olur? İşte senaryolar...

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, seçim kampanyaları sırasında asgari ücretin 15 euroya çıkarılmasını savunurken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise Asgari Ücret Komisyonu’nun bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.

İSTİHDAM ENDİŞESİ VE MALİYET ARTIŞI

2023/03/21/euro.jpg

Maaş artışının şirketlerin maliyetlerini 2026’da yaklaşık 2,18 milyar euro, 2027’de ise 3,44 milyar euro yükselteceği öngörülüyor. Hükümetin kararına eleştirel yaklaşanlar ise, bu artışın istihdamı riske atabileceğini ve işletmelerin yeni personel alımında temkinli davranmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Ekonomi
Nvidia hisseleri uçtu!
Nvidia hisseleri uçtu!
Görüşme haberiyle New York borsası yükselişle açıldı
Görüşme haberiyle New York borsası yükselişle açıldı