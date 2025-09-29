Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak

Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere 18 bin yeni personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bakanlığa alınacak yeni personel sayını duyurdu. Memişoğlu, 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin kişilik alım yapacaklarını duyurdu.

"18 BİN YENİ PERSONEL ALIMI"

Memişoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum".

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

