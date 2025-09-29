Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere 18 bin yeni personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bakanlığa alınacak yeni personel sayını duyurdu. Memişoğlu, 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin kişilik alım yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Sözleşmeli Personel Alacak! Resmi Gazete Yayımlandı

