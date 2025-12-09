'Hikaye Çin'de Geçiyor' programı İstanbulluları bekliyor

'Hikaye Çin'de Geçiyor' programı İstanbulluları bekliyor
Yayınlanma:
18-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek “Hikâye Çin’de Geçiyor” programı, gişe başarıları ve festival seçkileriyle öne çıkan beş Çin filmini izleyiciyle buluşturacak.

İstanbul Modern Sinema, yılın son programında odağını Çin sinemasına çeviriyor. “Hikâye Çin’de Geçiyor” başlığıyla düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen program, 18-21 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla hazırlanan seçki, son iki yılda Çin sinemasının hem gişede hem de uluslararası festivallerde öne çıkan yapımlarından oluşuyor. Programdaki filmler, Çin toplumunun güncel sosyoekonomik yapısına, toplumsal değişimlere ve kültürel dönüşümlere farklı perspektiflerden yaklaşıyor.

Beş filmden oluşan seçkide, uluslararası festivallerde dikkat çeken ve yerel gişede büyük çıkış yakalayan yapımlar yer alıyor. Programda Zhang Lu’nun Berlin Film Festivali adayı “Gölgesiz Kule”, Fang Li, Ming Fan ve Lily Gong’un yönettiği “Lisbon Maru’nun Batışı”, Wai Keung Lau imzalı “Mantı Kraliçesi”, Shao Yihui’nin filmi “Onun Hikâyesi” ve Jian Liu’nun “Sanat Akademisi 1994” adlı yapımları izleyiciyle buluşacak.

Program boyunca her film, modern Çin toplumunun farklı bir yüzünü ortaya koyarak izleyicilere kapsamlı bir sinema deneyimi sunacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

